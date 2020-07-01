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Пермь: новости дня


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15:44 | 20.07.2020

С начала года более 50% поездок по Перми оплачено с помощью карты

Ожидается, что доля бесконтактной оплаты проезда увеличится с началом учебного года.

Согласно данным Единой системы оплаты проезда (ЕСОП), в Перми с начала года было совершено 76 млн поездок, при этом количество случаев оплаты наличными средствами сократилось. Об этом врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину доложил на системном часе по IT-вопросам замминистра транспорта Пермского края Михаил Бобров. При этом обладатели транспортных карт совершили более 6 млн поездок (всего было продано более 95 тыс. карт), и свыше 11 млн поездок было совершено по льготным картам (продано свыше 45 тыс. штук). Сейчас проезд можно оплачивать с мобильных устройств с поддержкой NFC (смартфоны, часы и многое другое).

«Пермяки все более активно выбирают карту в качестве способа оплаты проезда: если в прошлом году этот показатель составлял около 20%, то по данным на 1 июля 2020 года – уже более 50%. В сентябре мы ожидаем, что этот показатель будет повышаться, так как школьники и студенты будут ездить по проездным картам», – говорит Михаил Бобров.

С 1 мая 2019 года в Перми началось внедрение ЕСОП, а в 2020 году – переход на новую транспортную модель. Благодаря ЕСОП стала возможна реализация единой транспортной карты, единой карты школьника, оплата банковской картой и пересадочный тариф. Кроме того, система позволяет специалистам оценить пассажиропоток любого маршрута за сутки и даже за час.

С марта 2020 года клиенты всех банков могут пополнить без комиссии транспортную карту и льготный проездной, сообщает министерство информационного развития и связи Пермского края. Сделать это можно в личном кабинете на сайте edem.permkrai.ru. Ранее эта услуга была доступна только владельцам карт Сбербанка. Карту можно было также пополнить в отделении Почтобанка.

Как сообщают в мэрии Перми, следующим этапом внедрения новой транспортной модели станет установка датчиков учета входа/выхода пассажиров. Информация с датчиков позволит соотнести количество перевезенных и оплативших проезд пассажиров. Требование наличия датчиков уже заложено в долгосрочных контрактах, а также поэтапный переход на бескондукторную систему оплаты проезда.

Напомним, в том числе благодаря внедрению системы бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте Пермский край получил 42 автобуса. Прикамье стало первым регионом страны, которому закупили автобусы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - их в минувшую пятницу передал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

© «Вечерние ведомости»

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