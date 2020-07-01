Валерий Сухих: «Муниципалитеты получают дополнительные возможности для развития»

15:05 | 20.07.2020

Государственная Дума в третьем чтении приняла законы, которые создадут правовые основы для реализации проектов инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. В Прикамье эти механизмы действуют уже четыре года.



В 2016 году был принят Закон «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае». Прикамье стало первым регионом, кто закрепил эту программу на законодательном уровне. Далее примеру последовали Московская и Ленинградская области. Теперь и на уровне федерации инициативное бюджетирование будет законодательно регулироваться.



«Четыре года назад мы первыми приняли региональный закон об инициативном бюджетировании. Эта программа показала свою эффективность. Принятые Государственной Думой законы позволят жителям теперь уже каждого субъекта принимать непосредственное участие в определении проблем своих территорий и в их решении. Таким образом, муниципалитеты получают дополнительные возможности для развития. Программа инициативного бюджетирования способствует не только благоустройству территорий, но, что самое главное, партнерству граждан, местных и региональных властей», – подчеркнул спикер краевого парламента Валерий Сухих.



Проекты инициативного бюджетирования позволяют обеспечить участие граждан в определении проблем местного значения, распределении и контроле над частью бюджетных средств. Реализация проектов осуществляется за счет финансовой поддержки из бюджетов и посредством внесения добровольных платежей граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций.



В Пермском крае проект инициативного бюджетирования предполагает финансирование из нескольких источников: денежные средства бюджета Пермского края, местного бюджета, средства населения муниципального образования, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Основное направление проектов – благоустройство территорий. Максимальный размер субсидии из краевого бюджета на реализацию таких проектов для дотационных муниципалитетов составляет 90%, для не дотационных территорий – 75%.

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