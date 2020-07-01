Благодаря нацпроекту Пермское трамвайное депо ускорило техобслуживание вагонов на 8%

14:49 | 20.07.2020

МУП «Пермгорэлектротранс» завершило пилотный проект по повышению производительности труда в рамках одноименного нацпроекта. Совместно со специалистами «Регионального центра компетенций» (РЦК) был приведен в порядок участок технического обслуживания трамваев в депо.



В результате реализации «пилота» производительность труда выросла на 8% (с 86 трамваев в месяц до 93), время процессов при их техобслуживании – на 13% (с 16 до 14 часов), незавершенное производство в потоке сокращено на 50%, а выработка на одного сотрудника выросла на 10%.



В рамках проекта была проработана система планирования, пояснили специалисты РЦК. В частности, проведена оценка подвижного состава по сложности работ технического обслуживания в зависимости от моделей и возраста трамваев. Далее была внедрена система равномерного распределения трамваев по бригадам с учетом данных критериев, что позволило выровнять загрузку сотрудников.



«Нами разработан алгоритм формирования графика ТО, согласно которому учитывается не только пробег трамвая, но и сложность обслуживания, а также возраст транспорта, благодаря чему получилось создать сбалансированную систему планирования. Данные решения позволяют выровнять загрузку бригад и повысить качество ТО-2», – рассказали в РЦК.



Андрей Стрельников, главный инженер трамвайного депо МУП «Пермгорэлектротранс»:

- С 2019 года были проработаны мероприятия по внедрению технологий 5С на рабочих местах. Мы провели сортировку и уборку рабочих мест, увидели потребность в инструментах и материалах, которые присутствуют на рабочих местах. В результате оставили только самое необходимое, что позволило находить инструменты и пользоваться ими гораздо быстрее. Проще говоря, создали культуру рабочего пространства. При внедрении 5С было выявлено, что работники стали меньше находиться у своего ящика, стали использовать мобильные сумки со всем необходимым для осуществления техобслуживания. В дальнейшем мы планируем привести в порядок и внедрить технологии бережливого производства не только на участке техобслуживания, но и в заготовительном секторе, а также других участках техобслуживания, в том числе автобусов.



Как рассказала первый замминистра промышленности Пермского края Елена Дегтярева, «Пермгорэлектротранс» стал первым МУП в Прикамье, вступившим в нацпроект. «Это первый пилотный проект в рамках нацпроекта, когда вовлечена не коммерческая организация, а муниципальное унитарное предприятие, при этом не промышленное, а из транспортной отрасли. Мы не ожидали таких впечатляющих результатов, и могу сказать, что данный проект показал, что можно достигать хороших результатов не только на заводах, но и в МУПах», – подчеркнула она.



Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная, в 2018 году получившая статус национального проекта федеральная программа «Производительность труда и поддержка занятости». С момента начала реализации нацпроекта в него вступили более 80 региональных компаний. На 26 из них уже завершены мероприятия нацпроекта. Участие в проекте дает компаниям серьезные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда.



Также выделяются субсидии на обучение сотрудников и создание центров компетенций. В 2019 году подготовку по 32 специальностям прошли более 6 тысяч человек. В 2020 году на переобучение сотрудников выделено 30,6 млн руб.

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