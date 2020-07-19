В Прикамье пройдет «горячая линия» с главным судебным приставом региона

12:26 | 20.07.2020

«Горячая линия» с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю - главным судебным приставом Пермского края состоится 21 июля.



В связи со сложившейся ситуацией личный прием граждан будет проведен по телефону - на вопросы, входящие в компетенцию Федеральной службы судебных приставов, ответит руководитель УФССП России по Пермскому краю. «Горячая линия» открыта для звонков граждан 21 июля с 12.00 до 13.00.



По телефону 8 (342) 221-51-36 от главного судебного пристава Пермского края Сергея Анатольевича Неведомского можно будет получить информацию по вопросам исполнения судебных решений и постановлений других специально уполномоченных органов, применения к должникам мер принудительного исполнения.

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