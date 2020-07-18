Два новых маршрута «Ласточки» смогут ежемесячно перевозить до 340 тысяч пассажиров Перми и Краснокамска

14:59 | 19.07.2020

До 2023 года ОАО «РЖД» планирует расширить маршрутную сеть поездов, курсирующих в границах краевого центра и ближайшего пригорода, с 85 до 133.



В пятницу, 17 июля, врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин и министр транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках рабочего совещания обсудили вопрос развития железнодорожных пассажирских перевозок в пермской городской агломерации. Пермский край стал одним из первых регионов на Урале, который еще в 2013 году ввел агломерационный тариф с единой стоимостью проезда на всех 85 поездах, заезжающих в агломерацию. За последние годы в пригородном сообщении наблюдается прирост отправленных пассажиров порядка 5% в год.



Одна из ключевых задач на ближайшие годы – открытие новых маршрутов для скоростных поездов «Ласточка». В частности, Пермский край и Свердловская железная дорога (СвЖД) ведут совместную работу по запуску электричек сообщением Пермь II – Краснокамск и Пермь II – Закамск.



«У жителей края есть спрос на новые маршруты «Ласточек». Они точно будут востребованы. Важно, что эти маршруты позволят разгрузить Камский мост», – пояснил Дмитрий Махонин.



Министр транспорта РФ Евгений Дитрих положительно оценил планы по развитию пассажирских перевозок ж/д-транспортом в Прикамье и обратил внимание на необходимость обустройства современных высоких платформ при запуске новых маршрутов. «Это и ускорение посадки и высадки пассажиров, и повышение безопасности. Высокие платформы – конечно, совершенно другой уровень и класс, когда не надо залезать наверх по ступенькам. Люди пожилого возраста могут спокойно зайти в вагон, мамам не придется карабкаться с колясками», – пояснил Евгений Дитрих.



Врио губернатора Пермского края поддержал предложение министра и отметил, что договоренности региона с руководством ОАО «РЖД» предусматривают увеличение количества таких платформ на станциях.



На данный момент в рамках проекта маршрута Пермь II – Краснокамск уже проведена опытная поездка на «Ласточке». Время в пути составило 50 минут. Электричка прошла через станцию Оверята, строительство обхода которой, запланированное на 2021-2022 годы, сократит продолжительность поездки на 15 минут. Ожидается, что новым маршрутом в 2020 году будут пользоваться порядка 67 тыс. пассажиров в месяц, а при реализации третьего этапа в 2022 году – почти 190 тыс. пассажиров.



По словам начальника СвЖД Ивана Колесникова, с 1 сентября планируется запуск 10 поездов «Ласточка» на этом направлении, к 2023 году на маршруте будет курсировать уже 30 поездов в сутки.



«Организация железнодорожного сообщения Пермь – Краснокамск – это проект, который уже на старте вполне может составить конкуренцию альтернативным видам транспорта на рынке пригородных перевозок по всем ключевым факторам – скорость, цена, комфорт, безопасность», – отметил руководитель магистрали.



В рамках проекта развития пригородного сообщения от Перми II до Закамска в процессе обсуждения находится вопрос о передаче в собственность ОАО «РЖД» железнодорожной ветки Пермского порохового завода. Это позволит организовать на маршруте пять новых остановочных пунктов. Новой электричкой после полной реализации проекта в 2022 году смогут ежемесячно пользоваться порядка 150 тыс. жителей удаленного от центра Перми Кировского района, курсировать на маршруте будут 24 поезда. Время поездки из центра Перми домой для пассажиров сократится с 1,5 часа до 45 минут.



По данным руководства СвЖД, запуск скоростного поезда «Ласточка» на двух маршрутах Пермь II – Краснокамск и Пермь II – Закамск может увеличить пассажиропоток в городской агломерации в 2022 году до 4,1 млн пассажиров в год.



Помимо этого, ОАО «РЖД» разрабатывает проект запуска на правобережной части Перми электропоездов сообщением Голованово – Пермь Сортировочная – Оверята, где ранее пригородное сообщение не осуществлялось. Для реализации проекта необходимо обустроить четыре новые станции. Всего в течение трех лет число железнодорожных маршрутов в границах агломерации вырастет в 1,5 раза и составит 133 поезда.



«Прогнозируемая частота курсирования поездов в пермской агломерации с протяженностью 80 км позволит на отдельных участках создать аналог наземного метро по примеру технологии, реализованной на Московском центральном кольце. А развитие пригородных перевозок в Пермском крае, в целом, позволит увеличить пассажиропоток в долгосрочной перспективе в два раза, до 15 млн человек в год», – резюмировал Иван Колесников.

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