Пермь: новости дня
14:02 | 17.07.2020
Пермская IT-компания вошла в топ-50 развивающихся компаний в цифровой экономике России
Пермская IT-компания Promobot вошла в топ с темпом роста более 70% и стала единственной компаний в топе, представляющей Пермской край.
Также в топ-50 компаний России компания Clover Group (Москва), которая занимается разработкой интеллектуальных систем для фондоемких промышленных предприятий; 3DiVi (Челябинская область), которая разрабатывает системы распознавания лиц, трекинг скелета человека; BFG group (Удмуртская республика), которая создает интеллектуальные платформы для управления производством.
Ранее на презентации роботов, адаптированных под задачи по борьбе с коронавирусом, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обозначил: «Инновационная продукция имеет спрос во всем мире – будущее за робототехникой. То, что происходит на производственных площадках пермских компаний, в том числе компании Promobot, еще одно подтверждение тому, что Пермь – центр промышленных разработок, один из ведущих в России».
«Пермский край — регион с высокой степенью развития ИТ-технологий. У нас есть сильные университеты, которые выпускают первоклассных специалистов, большое количество начинающих стартапов, большое количество крупных ИТ-компаний, которые работают с успехом как в России, так и на международных рынках. Например, компания «Промобот» основана выпускниками Пермского политеха — и сегодня является крупнейшим производителем сервисных роботов в Европе. Мы растем, развиваемся и успешно функционируем на территории Пермского края», — директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.
Технологии «Промобот» применяются на территории региона, в том числе в госсекторе. Например, по поручению Дмитрия Махонина такие платформы устанавливаются в медучреждениях и в крупных объектах транспортной инфраструктуры. Он стал одним из первых, кому были представлены разработки пермской айти-компании. В начале июня завершилась установка терминалов в 17 перепрофилированных отделениях медучреждений Прикамья, где лечат больных коронавирусом. В апреле «Промобот» уже установил терминалы для бесконтактного измерения температуры на вокзале Пермь II и пермском автовокзале.
Сейчас такие платформы пользуются популярностью в разных странах мира, например, в Америке, Арабских Эмиратах, странах Европы.
В конце прошлой неделе в пермском МФЦ начал работать первый в России человекоподобный робот, созданный Promobot. Это первый в России случай, когда робот-двойник человека исполняет должностные обязанности специалиста по приему документов и оказанию государственных услуг. Искусственный интеллект может работать 7 дней в неделю по две смены, не болеет и не уходит в отпуск.
© «Вечерние ведомости»
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