Пермь: новости дня
13:56 | 17.07.2020
Новое производство в ЗАТО Звездный позволит создать 50 рабочих мест
Группа компаний «Лесные машины» планирует реализовать на территории поселка городского типа ЗАТО Звездный новый инвестиционный проект – производство строительных плит. Для этого компания на территории Звездного арендовала участок и приобрела объекты капстроительства.
Однако в процессе подготовки к реализации проекта компания столкнулась с трудностями. В частности, как сообщил на встрече с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным директор ООО «Атлант» (входит в ГК «Лесные машины») Александр Бурылов, на сданную в аренду территорию распространялись ограничения по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, утвержденные Постановлением Российской Федерации, на самой территории находились отходы производства (опил в объеме более 100 куб. м), а в процессе оформления документов на арендованный участок администрацией ЗАТО Звездный была демонтирована промышленная площадка из бетонных плит и часть дороги, которые находились на территории предоставленного участка. В связи с чем, по словам Александра Бурылова, продолжить работу над начатым проектом компании не представляется возможным.
Врио губернатора обозначил, что край заинтересован в увеличении числа реализуемых инвестпроектов. По словам Дмитрия Махонина, важно, что бизнесмены не отказались от идеи новой производственной площадки даже в период пандемии, и поручил главе ЗАТО Звездный проработать механизм снижения арендной платы за земельный участок за период, в котором действовали ограничения, в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами, принять меры по вывозу и ликвидации отходов деревопереработки, а также восстановить инфраструктуру. Контроль за исполнением поручения возложен на министерство экономического развития и инвестиций Пермского края.
Вместе с тем Дмитрий Махонин предложил Александру Бурылову продолжить реализацию проекта в формате «приоритетного инвестиционного». Это позволит инвестору получить административное сопровождение проекта, а также проанализировать перспективы развития предприятия и его проектов на территории региона. Соответствующее административное сопровождение компании было поручено взять под контроль Агентству инвестиционного развития Пермского края. Решение о присвоении проекту статуса «приоритетного» может быть рассмотрено уже на ближайшем заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, который возглавляет врио губернатора.
Напомним, проект ГК «Лесные машины» предполагает строительство предприятия на территории ЗАТО Звездный по производству плит, которые используются в домостроении. Объем инвестиций в проект составляет более 400 млн руб. Благодаря реализации проекта в ЗАТО Звездный может появиться 50 рабочих мест.
© «Вечерние ведомости»
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