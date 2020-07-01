80-летний пенсионер из Прикамья стал победителем экомарафона National Geographic

13:50 | 17.07.2020

За пермского экоактивиста Владимира Кормщикова, который почти 20 лет по своей инициативе обустраивает сквер в пермском микрорайоне Парковый, проголосовало 67% аудитории онлайн-марафона.



Научно-популярное издание National Geographic и французский косметический бренд Clarins завершили экологический онлайн-марафон «Я берегу планету», запущенный в конце апреля. В конкурсе было заявлено 15 номинаций. В категории «Зеленая планета» победу с 67% голосов интернет-пользователей одержал житель Перми Владимир Кормщиков.



На протяжении 19 лет пенсионер из микрорайона Парковый всё свободное время посвящает озеленению краевой столицы. За эти годы пенсионер высадил рядом с домом три аллеи деревьев. В обустроенном его руками сквере растут березы, сосны, яблони и рябины, сделана живая изгородь. За десятилетие деревья выросли и превратились в парк с ухоженными дорожками. Сейчас в нем растет 25 берез, 22 сосны, 22 ели, 22 рябины, 600 кустов сирени и 150 кустов роз. Сквер занимает 5,5 тыс. кв. метров. Дополнительно активист поставил на территории сквера три памятника: участникам Великой Отечественной войны, детям, трудившимся в тылу, и детям-жертвам войны.



Инициативу активиста поддержали и в местной администрации. В 2016 году сквер был передан на баланс МКУ «Благоустройство Дзержинского района». В прошлом году на территории места отдыха за счет средств муниципалитета была обустроена современная детская площадка. Сегодня ее содержанием занимается администрация Перми.



Голосование в рамках экологического марафона #ЯберегуПланету завершилось в конце июня. С итогом в 67% голосов Владимир Кормщиков опередил ближайшего соперника из Санкт-Петербурга на 52%. Окончательные итоги марафона National Geographic подведет 20 июля. Тогда же станет известно о денежном призе, который подготовила для победителей компания Clarins Russia.



Отметим, в Пермском крае ведутся плановые работы по восстановлению лесов. В рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом России, в этом году высадили 16,8 млн сеянцев хвойных пород на площади 4,4 тысячи гектаров. Тем самым план по посадке леса выполнен на 98%, оставшийся объем работ – более 100 га – проведут в осенний период.

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