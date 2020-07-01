Пермь: новости дня
13:50 | 17.07.2020
80-летний пенсионер из Прикамья стал победителем экомарафона National Geographic
Научно-популярное издание National Geographic и французский косметический бренд Clarins завершили экологический онлайн-марафон «Я берегу планету», запущенный в конце апреля. В конкурсе было заявлено 15 номинаций. В категории «Зеленая планета» победу с 67% голосов интернет-пользователей одержал житель Перми Владимир Кормщиков.
На протяжении 19 лет пенсионер из микрорайона Парковый всё свободное время посвящает озеленению краевой столицы. За эти годы пенсионер высадил рядом с домом три аллеи деревьев. В обустроенном его руками сквере растут березы, сосны, яблони и рябины, сделана живая изгородь. За десятилетие деревья выросли и превратились в парк с ухоженными дорожками. Сейчас в нем растет 25 берез, 22 сосны, 22 ели, 22 рябины, 600 кустов сирени и 150 кустов роз. Сквер занимает 5,5 тыс. кв. метров. Дополнительно активист поставил на территории сквера три памятника: участникам Великой Отечественной войны, детям, трудившимся в тылу, и детям-жертвам войны.
Инициативу активиста поддержали и в местной администрации. В 2016 году сквер был передан на баланс МКУ «Благоустройство Дзержинского района». В прошлом году на территории места отдыха за счет средств муниципалитета была обустроена современная детская площадка. Сегодня ее содержанием занимается администрация Перми.
Голосование в рамках экологического марафона #ЯберегуПланету завершилось в конце июня. С итогом в 67% голосов Владимир Кормщиков опередил ближайшего соперника из Санкт-Петербурга на 52%. Окончательные итоги марафона National Geographic подведет 20 июля. Тогда же станет известно о денежном призе, который подготовила для победителей компания Clarins Russia.
Отметим, в Пермском крае ведутся плановые работы по восстановлению лесов. В рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом России, в этом году высадили 16,8 млн сеянцев хвойных пород на площади 4,4 тысячи гектаров. Тем самым план по посадке леса выполнен на 98%, оставшийся объем работ – более 100 га – проведут в осенний период.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:08 | 17.07.2020
Глава Минздрава РФ поддержал упразднение горздрава Екатеринбурга
17:58 | 17.07.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести пенсионера
17:48 | 17.07.2020
Пешеходам Екатеринбурга вернут переход на перекрестке Ленина – Пушкина
17:36 | 17.07.2020
В Среднеуральском монастыре напомнили о том, что митрополит Кирилл ранее поддерживал отца Сергия
17:14 | 17.07.2020
Под Березовским в ДТП попал автомобиль с шестью пассажирами
17:06 | 17.07.2020
Пермский полумарафон Забег.РФ пройдет в новом формате
16:46 | 17.07.2020
В Свердловской области в выходные ожидаются дожди и грозы
16:30 | 17.07.2020
В Екатеринбурге мать и дочь обвиняются в хищении 8,6 миллионов рублей
16:10 | 17.07.2020
На аварийном перекрестке в Екатеринбурге изменено движение транспорта
16:08 | 17.07.2020
Пермский край первым получил автобусы в рамках нацпроекта
15:48 | 17.07.2020
В Екатеринбурге закрыли парк отдыха из-за нарушения карантинных мер
15:31 | 17.07.2020
В Краснотурьинске местный житель задушил собутыльника
15:11 | 17.07.2020
В Екатеринбург прибыл главный тренер «Автомобилиста»
14:50 | 17.07.2020
В Екатеринбурге расширят дорогу на Щербакова
14:37 | 17.07.2020
В Свердловской области могут открыться частные детсады
14:27 | 17.07.2020
В свердловской деревне сгорел частный жилой дом
14:06 | 17.07.2020
За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 19 территорий Прикамья
14:02 | 17.07.2020
Пермская IT-компания вошла в топ-50 развивающихся компаний в цифровой экономике России
13:56 | 17.07.2020
Новое производство в ЗАТО Звездный позволит создать 50 рабочих мест
13:42 | 17.07.2020
Жители Полевского сравнили Куйвашева с Фургалом
12:49 | 17.07.2020
Скончались еще девять свердловчан с коронавирусом
12:45 | 17.07.2020
Ежесуточный прирост больных коронавирусом в Прикамье превысил 2%
12:45 | 17.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 336 пациентов с Covid-19
12:41 | 17.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 185 человек
12:39 | 17.07.2020
За 4 месяца работы «горячей линии» в Прикамье за информацией обратились более 82 тысяч человек
12:35 | 17.07.2020
Число зараженных коронавирусом свердловчан превысило 17 тысяч
12:34 | 17.07.2020
В Прикамье зафиксировано 98 случаев коронавируса
12:31 | 17.07.2020
В России выявили еще 6 406 случаев Covid-19
12:25 | 17.07.2020
Жара в Перми спадет
11:53 | 17.07.2020
Более 820 свердловских медиков заразились коронавирусом