Ежесуточный прирост больных коронавирусом в Прикамье превысил 2%

12:45 | 17.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 64 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4803. Ежесуточный прирост больных составил 2,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,3 (на 16 июля – 1,2).



Из 98 новых инфицированных – 26 мужчин, 60 женщин, 12 детей (4 мальчика и 8 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 35 человека, 41 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов: 2 пациента умерли от COVID-19, 3 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 17 июля зафиксировано 106 летальных исходов от COVID-19. Еще 75 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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