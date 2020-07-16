За 4 месяца работы «горячей линии» в Прикамье за информацией обратились более 82 тысяч человек

12:39 | 17.07.2020

Более 35% всех вопросов касались сдачи анализов на наличие COVID-19.



За июнь-июль на «горячую линию» по вопросам самоизоляции и COVID-19 (+7 (342) 258 07 87) обратились свыше 18 тысяч человек. Отметим, что за май число обратившихся составило более 16 тысяч, а за апрель - около 40. При этом более 35% вопросов за все время работы «горячей линии» касались возможности сдать анализ на наличие коронавируса, сообщили в колл-центре.



Кроме того, самыми популярными вопросами у пермяков стали:

Командировка в ПК из другого региона - до 25%

Порядок действий при приезде из другого региона - до 20%

Вопросы получения услуг, процедур в медицинских учреждениях - до 18%

Порядок получения медицинских услуг в городах Пермского края - до 15%

Работа организаций - до 15%.



Среднее количество звонков, которые операторы колл-центра принимают в день, - около 400, при этом процент обработки звонков доходит до 99%. Каждый день работу горячей линии обеспечивают до 25 операторов.



Общий официальный колл-центр Пермского края по всем вопросам, связанным с эпидемией, начал работать 12 марта по инициативе главы Пермского края Дмитрия Махонина на базе Пермского краевого МФЦ и Пермского краевого медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ). Позвонив на общую «горячую линию», житель Пермского края сможет задать вопросы, связанные с коронавирусом, нормами трудового права, условиями самоизоляции.



Для сотрудников «горячей линии» разработаны методические рекомендации, справочники с ответами на вопросы по режиму самоизоляции и правам граждан. Дополнительно организована возможность переадресации звонков в профильные ведомства, если вопрос узкоспециализированный.

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