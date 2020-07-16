В Прикамье зафиксировано 98 случаев коронавируса

12:34 | 17.07.2020

На 17 июля за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 98 случаев COVID-19, всего их стало 4803.



Выписаны из медучреждений 98 человек, всего выздоровели 3790 прикамцев. Пять человек умерли: двое от коронавируса, трое от других причин.



В России за сутки подтверждено 6406 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 759 203.

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