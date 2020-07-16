Жара в Перми спадет

12:25 | 17.07.2020

Сейчас в столице Прикамья 28 градусов, переменная облачность. Сегодня, 17 июля, днем в Перми будет 30°C, ночью – 18°C.



Завтра воздух прогреется до 27°C, в воскресенье, 19 июля, столбик термометра поднимется до 28°C, возможны кратковременные дожди и грозы. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет прохладнее.

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