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19:35 | 16.07.2020
Энергетики «Т Плюс» обновляют теплосети на двух улицах Чайковского
При реконструкции используются трубы в современной пенополиуретановой изоляции, которая обеспечивает повышенный срок службы до 25 лет. Кроме того, такая технология снижает тепловые потери и повышает качество теплоснабжения потребителей.
«Энергетики «Т Плюс» в Чайковском при замене тепловых сетей применяют систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). Данная система позволяет в кратчайшие сроки определить возможные утечки и выявить энергопотери на любом участке теплосети, что сократит время на поиски повреждения. Кроме того, ОДК-система существенно сокращает площадь раскопок вокруг проблемного участка и экономит время возможного ремонта», - отмечает технический директор – главный инженер ОСП «Чайковская» ООО «Пермская сетевая компания» Андрей Терентьев.
В ходе подготовки к зиме энергетики переложат 1,8 км «тепловых артерий» Чайковского в однотрубном исчислении. После будет проведено восстановление благоустройства – уложено дорожное покрытие, отсыпаны газоны, установлены бордюры и заасфальтированы тротуары.
Работы ведутся в рамках концессионного соглашения с администрацией города Чайковский и ООО «Инвестcпецпром», которое действует с 2007 года до 2022 года. Согласно этому документу, теплосетевая компания эксплуатирует тепловые сети города и проводит реконструкции в объемах денежных средств, обозначенных в Соглашении, и учтенных в тарифах регулятором – министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края. В рамках концессии энергетики уже выполнили реконструкцию тепловых сетей Чайковского на сумму 150 млн рублей, что предусмотрено Соглашением.
© «Вечерние ведомости»
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