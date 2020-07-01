Пермь: новости дня
17:38 | 16.07.2020
Годовой план расселения аварийного жилья в городском округе Березники выполнен на 85%
С начала года в городском округе Березники выполнили годовой план расселения аварийного жилья на 85%. Расселение ведется в рамках региональной программы.
В этом году в городском округе планируется расселить 15 аварийных домов общей площадью 2,5 тыс. квадратных метров, где проживают 75 семей (193 человека). На сегодняшний день расселено 2,1 тыс. квадратных метров. В благоустроенные жилые помещения переезжает 61 семья (156 граждан).
Все расселенные дома будут снесены, на их месте возможно строительство новых жилых домов. Такой подход реализуется во всем Пермском крае.
Расселение аварийного жилья в Пермском крае ведется в рамках двух программ: национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы. По нацпроекту расселяются дома, признанные аварийными до 2017 года. К концу 2021 года в 19 территориях края будет полностью ликвидирован такой фонд: в Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Ординском, Сивинском, Уинском и Юсьвинском муниципальных районах, в Гайнском и Кудымкарском муниципальных образованиях, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Верещагинском городских округах, а также в Березниках и Горнозаводске.
В рамках региональной программы ведется расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Эта программа была рассчитана на период с 2019 по 2021 годы, но принято решение продлить ее на 2022 год.
Обе программы начали действовать в 2019 году. За шесть лет до 2025 года в крае будет расселено более 600 тыс. квадратных метров жилья, в благоустроенное жилье переедут 36,48 тыс. человек.
В этом году в крае будет расселено 78,27 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживает 4,38 тыс. человек.
© «Вечерние ведомости»
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