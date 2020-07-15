Комплексная модернизация системы водоснабжения Кизела позволит снизить водопотери на 40%

13:48 | 16.07.2020

Проблему с обеспечением питьевой водой 15 тыс. жителей города планируется решить в течение двух лет.



В среду в приемной президента РФ в Пермском крае врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин провел встречу с жителями по личным вопросам. Среди рассмотренных обращений – проблема водоснабжения Кизела, с которой к главе региона обратился житель города Сергей Греб.



По словам кизеловца, высокая изношенность коммунальных сетей приводит к частым аварийным ситуациям, из-за этого в городе регулярно отключают воду. При этом в режиме штатного функционирования сетей в домах жителей средней и верхней части Кизела вода отсутствует по ночам. «Это делает нас жертвами обстоятельств – более 10 лет мы не можем жить полноценной жизнью, проживаем по расписанию, все наши малогабаритные квартиры (кухни, ванные, туалетные комнаты) уставлены емкостями с водой», – пояснил Сергей Греб.



Дмитрий Махонин ответил, что о проблеме знает не из отчетов – в рамках рабочей поездки в Кизеловский городской округ он лично проинспектировал состояние коммунальной инфраструктуры и ход ремонтных работ на основном водоводе Ключи – Кизел.



«Проблема обеспечения чистой водой жителей Кизела и Краснокамска – в приоритете у региона. Перед визитом в Кизел я осмотрел участок с магистральным водоводом. Он был построен с нарушением, поэтому задача краевых властей сегодня – его переложить. И сделать это нужно качественно, чтобы решить проблему не на время, а на годы вперед», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Как рассказал присутствующий на приеме министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев, работы по переустройству аварийного участка питающего водопровода в Кизеле уже начались. Протяженность новой ветки водовода составляет более 1,5 км. На эти цели из бюджета Пермского края направлено около 24 млн руб. Еще около 37 млн руб. необходимо для проектирования работ, которые полностью решат проблему водоснабжения города.



По словам Андрея Кокорева, в следующем году муниципалитет планирует участвовать в федеральном проекте «Чистая вода» (часть нацпроекта «Экология», утвержденного президентом России Владимиром Путиным). Это позволит привлечь из федерального бюджета средства, которые покроют 95% от общего объема строительных работ.



Врио губернатора обратил внимание на то, что из-за аварийного состояния сетей водоснабжения жители Кизела сегодня вынуждены переплачивать за коммунальные услуги. Тариф на воду в городе составляет порядка 56 руб. за 1 куб. метр.



«После замены сетей проблема высокой стоимости водопотребления будет решена за счет снижения потерь питьевой воды с 80 до 40%», – сказал Дмитрий Махонин.



Обратившийся к главе региона житель Кизела встречей остался доволен. Сергей Греб заметил, что вопрос сложный, и он понимал, что сразу его решить не получится. «Это требует времени и совместных усилий как со стороны властей края, так и со стороны администрации Кизела. Как меня заверили, вопрос решится положительно в течение двух лет», – заключил мужчина.

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