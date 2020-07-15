Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,2

13:00 | 16.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4705. Ежесуточный прирост больных составил 1,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,2 (на 15 июля – 1,01).



«Прирост заболевших впервые за неделю приблизился к 2%. И этот показатель не связан с «очаговым» распространением инфекции. По данным специалистов, у многих пациентов сейчас источник заражения установить не удается. В первую очередь, это связано и с началом периода отпусков. Люди стали активно переезжать между городами, встречаться с родственниками и общаться с друзьями, пренебрегая рекомендациями по соблюдению правил противоэпидемической безопасности. В жаркую погоду жители региона загорают и посещают пляжи. Следует отметить, что даже при жаркой солнечной погоде COVID-19 достаточно активен и легко распространяется. Это в очередной раз подтверждает необходимость соблюдения мер личной предосторожности: носить маски в местах массового скопления, обязательны маска, перчатки и использование санитайзера для обработки рук в общественном транспорте, в магазине и везде, где сложно будет соблюсти социальную дистанцию. По-прежнему рекомендую воздерживаться от массовых мероприятий. И важно продолжать оберегать наших пожилых родственников, максимально оберегать их от посещения мест скопления людей и поездок в общественном транспорте. Сейчас мы наблюдаем не взрывной, но ожидаемый рост по количеству вновь выявленных заболевших. Это свидетельствует об охвате и продуктивности диагностики, которая позволяет эффективно выявлять заболевших и пресекать дальнейшее распространение вируса. Считаю, что залог благополучного разрешения ситуации не только в квалифицированной работе медицинских работников, но и в соблюдении мер предосторожности населением Пермского края», - прокомментировала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.



За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19. Также 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 16 июля зафиксировано 104 летальных исхода от COVID-19. Еще 72 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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