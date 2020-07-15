Пермь: новости дня
12:42 | 16.07.2020
В Прикамье с начала года выдано около 80 жилищных сертификатов детям-сиротам
Девушка обратилась к главе региона по вопросу предоставления ей жилья, поскольку в несовершеннолетнем возрасте она осталась без попечения родителей и проживала в детском доме. После выпуска она не смогла получить собственное жилье, поскольку учреждением не была поставлена на учет как нуждающаяся в жилплощади. Краевые власти помогли девушке восстановить справедливость и реализовать законные права. По поручению Дмитрия Махонина Оксане предложили участие в пилотном проекте по выдаче детям-сиротам жилищного сертификата. Это позволило девушке решить проблему, которая существовала в течение пяти лет.
Ей предоставлен сертификат на сумму 1,083 млн руб. для приобретения квартиры. Сейчас Оксана, при поддержке специалистов краевого минсоца, занимается подбором жилья в Перми. Дмитрий Махонин поручил отраслевому министерству оказывать девушке всестороннюю помощь в этом вопросе. В том числе в части работы с органами опеки при оформлении сделки, поскольку у Оксаны несовершеннолетний ребенок.
В ходе разговора с Дмитрием Махониным она озвучила просьбу – не заселять в многоквартирные дома только сирот. По словам Оксаны, выпускники детдомов в большинстве случаев социально не адаптированы, и у них возникают сложности даже в самых простых бытовых вопросах. А если рядом будут соседи, к которым можно обратиться за советом, начинать самостоятельную жизнь таким ребятам будет гораздо проще.
Врио губернатора пояснил, что краевые власти уже внесли изменения в региональное законодательство. Теперь в многоквартирные дома можно заселять не более 25% детей-сирот.
Напомним, пилотный проект по выдаче детям-сиротам жилищных сертификатов стартовал в апреле. Его участники – дети-сироты, достигшие 23 лет, имеющие семью и работу, в том числе студенты очной формы обучения. Планируется выдать 95 жилищных сертификатов на общую сумму почти 103 млн руб. Программа будет реализована до конца года.
По данным на 1 июля, выдано почти 80 сертификатов, 8 человек уже подобрали жилье. Предоставляемые жилые помещения соответствуют всем требованиям. Перед покупкой министерство соцразвития Пермского края проводит проверку такого жилья на соответствие нормам и требованиям. Только после этого производится оплата сертификата на счет продавца. Проконсультироваться по участию в программе можно в министерстве соцразвития по телефону 8 (342) 240-46-70, а также по электронной почте avdubrovin@social.permkrai.ru.
Отметим, реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот в территориях региона органами местного самоуправления идет по двум направлениям – покупка жилья на вторичном и первичном рынках (у застройщиков).
На прошлой неделе в рамках рабочей поездки в Очерский городской округ Дмитрий Махонин осмотрел новый дом, в котором идет приобретение четырех квартир для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. В ближайшее время дети-сироты из Очера смогут заехать в благоустроенные квартиры. Всего на территории Очерского ГО за 2013-2019 годы приобретено 127 квартир для детей-сирот, в том числе на рынке вторичного жилья 42 квартиры, на рынке первичного жилья 22 и 63 квартиры в строящемся многоквартирном доме.
С начала года в Пермском крае детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено 254 жилых помещения. В целом до конца года жильем должен быть обеспечен 831 человек этой категории.
В 2019 году для обеспечения жильем детей-сирот было приобретено 798 жилых помещений, выделено финансирование порядка 1 млрд руб., в т.ч. более 152 млн руб. из федерального бюджета. В 2020 году планируется приобрести 776 жилых помещений.
© «Вечерние ведомости»
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