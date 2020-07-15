«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает неплательщикам о долгах и необходимости их погашения

12:14 | 16.07.2020

В июле более 40 тысяч клиентов - физических лиц теплоснабжающих предприятий «Т Плюс» в Прикамье получили квитанции красного цвета. Они не оплачивают услуги отопления и горячего водоснабжения в течение 3 и более месяцев. Это часть системной работы по информированию должников в рамках акции «Внимание, должник!». С помощью «красных квитанций» Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в очередной раз напоминает клиентам о необходимости погашения задолженности.



Если клиент проигнорирует предупреждение в виде красной квитанции, в отношении него будет инициирована процедура принудительного взыскания. По решению суда арест может быть наложен как на денежные средства, так и на личное имущество должника. Кроме того, суды накладывают на должников ограничения на осуществление сделок с имуществом.



Для оперативного погашения долга клиентам доступны сервисы онлайн-оплаты на сайтах расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт» и «Инкомус». Все они перечислены на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Как оплатить» https://perm.esplus.ru/clients/kak-oplatit/. Кроме того, возобновили работу офисы обслуживания клиентов Сбербанка и ряда других банков, отделения Почты России и ряд офисов расчетно-кассовых центров.



«Лето - период, в ходе которого не выставляются счета за отопление, и это самый подходящий период для погашения накопившихся долгов. С началом отопительного сезона долги могут стать неподъемными и приведут к негативным последствиям для семейного бюджета», – говорит директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

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