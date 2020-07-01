В Перми из-за ремонта улицы Крупской поменяется движение некоторых маршрутов

17:48 | 15.07.2020

Для выполнения работ по врезкам в существующую сеть водопровода в рамках капитального ремонта улицы Крупской с 00:00 18 июля до 9 августа будет изменено движение некоторых автобусных маршрутов.



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, автобусные маршруты №18 «Пермский военный институт – площадь Дружбы», №24 «Автопарк – площадь Дружбы», №30 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы», №38 «микрорайон Гарцы – микрорайон Садовый», №68 «станция «Пермь-2» – микрорайон Садовый» от площади Дружбы до улицы КИМ следуют по нечетной стороне проезжей части улицы Крупской, затем до улицы Уральской по четной стороне проезжей части улицы Крупской и далее по маршрутам следования. В обратном направлении от улицы Уральской до улицы КИМ – по четной стороне проезжей части улицы Крупской, от улицы КИМ до площади Дружбы – по нечетной стороне проезжей части улицы Крупской и далее по маршрутам следования.



Автобусные маршруты №16 «микрорайон Владимирский – микрорайон Запруд», №36 «театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» от площади Дружбы до улицы КИМ следуют по нечетной стороне проезжей части улицы Крупской, затем до улицы Уральской по четной стороне проезжей части улицы Крупской, улицам Уральской, Братьев Вагановых, Лебедева и далее по маршрутам следования с посадкой и высадкой пассажиров на существующих остановочных пунктах. В обратном направлении по улицам Лебедева, Розалии Землячки, Уральской, от улицы Уральской до улицы КИМ – по четной стороне проезжей части улицы Крупской, от улицы КИМ до площади Дружбы – по нечетной стороне проезжей части улицы Крупской и далее по маршрутам следования с посадкой и высадкой пассажиров на временном остановочном пункте «улица Розалии Землячки» в створе улиц Лебедева и Розалии Землячки, далее – на существующих остановочных пунктах.



Автобусные маршруты №69 «микрорайон Ива – улица Грачева (кольцевой)», №70 «улица Грачева – микрорайон Ива (кольцевой)» в прямом и обратном направлениях следуют по нечетной стороне проезжей части улицы Крупской.



Трамвай №7 продолжит следовать по измененному маршруту «станция «Пермь-2» – микрорайон Висим».



С 00:00 10 августа до 1 ноября автобусные маршруты №16 «микрорайон Владимирский – микрорайон Запруд», №18 «Пермский военный институт – площадь Дружбы», №24 «Автопарк – площадь Дружбы», №30 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы», №36 «театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1», №38 «микрорайон Гарцы – микрорайон Садовый», №68 «станция «Пермь-2» – микрорайон Садовый» в прямом и обратном направлениях будут следовать по четной стороне проезжей части улицы Крупской и далее по маршрутам следования.



Автобусный маршрут №69 «микрорайон Ива – улица Грачева (кольцевой)» от площади Дружбы будет следовать по четной стороне проезжей части улицы Крупской, улицам Лебедева, Братьев Вагановых, КИМ и далее по маршруту следования.



Автобус №70 «улица Грачева – микрорайон Ива (кольцевой)» к площади Дружбы следует по улицам КИМ, Розалии Землячки, Лебедева, четной стороне проезжей части улицы Крупской и далее по маршруту следования.



С 00:00 10 августа до 25 августа трамвай №7 будет следовать по измененному маршруту «станция «Пермь-2» – микрорайон Висим».

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