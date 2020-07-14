Техническим директором – главным инженером ООО «Пермская сетевая компания» назначен Сергей Гужев

12:55 | 15.07.2020

На должность технического директора – главного инженера ООО «Пермская сетевая компания» с 11 июля назначен Сергей Гужев.



Сергей Вадимович Гужев в 1996 году окончил Ульяновский политехнический институт по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Управленческую деятельность начал в 2002 году на Ульяновской ТЭЦ-3 начальником производственно-технического отдела, в 2008 году занял пост директора – главного инженера Ульяновской ТЭЦ-3.



В период 2010-2014 гг. руководил территориальным управлением по теплоснабжению ОАО «Волжская ТГК» в городе Ульяновск. С 2014 по 2020 гг. занимал должность директора Ульяновского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



Перед Сергеем Гужевым поставлены задачи по реализации в полном объеме проектов технического перевооружения и реконструкций на тепловых сетях; техническому аудиту, организации и контролю над деятельностью компании по обеспечению надежности, охране труда и промышленной безопасности; оперативному руководству работой системы централизованного теплоснабжения; дальнейшему развитию коллектива ООО «Пермская сетевая компания» и повышению уровня вовлеченности сотрудников.

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