Проект Указа губернатора Прикамья о послаблениях для «летников» направлен для согласования в прокуратуру

09:29 | 15.07.2020

14 июля администрации губернатора направила в прокуратуру Пермского края официальное письмо с просьбой рассмотреть и согласовать проект Указа о деятельности летних (сезонных) кафе на открытом воздухе.



Проект изменений предусматривает возможность работы летних кафе в том числе на террасах, организованных за счет снятия витражных (панорамных) окон, в которых обеспечено постоянное свободное циркулирование открытого воздуха.



Отметим, данную инициативу на заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом предложил врио губернатора региона Дмитрий Махонин. Она была поддержана членами оперштаба.



«В случае улучшения ситуации мы и дальше продолжим расширять доступные виды деятельности. Я сейчас говорю о тех предпринимателях, которые пока не могут возобновить свою работу», – подчеркивал Дмитрий Махонин.



Сезонные летние кафе на открытом воздухе, напомним, возобновили свою деятельность с 1 июля. Владельцы кафе должны соблюдать расстановку столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Кроме того, для посетителей должна быть организована санобработка рук, контактные поверхности должны подвергаться обработке каждые 2-4 часа, посуду можно мыть только с применением дезинфицирующих моющих средств или использовать одноразовую посуду.

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