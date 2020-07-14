Почти 9 тысяч жителей Прикамья получили повышенную компенсацию за донацию

09:19 | 15.07.2020

Подведены итоги трех месяцев выплаты повышенных компенсаций донорам крови. Ее ввел врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в период распространения коронавируса, когда в банке крови сформировался дефицит.



С 13 апреля повышенную компенсацию получили почти 9 тысяч доноров Прикамья. На это было направлено из всех источников 8,2 млн рублей. Повышенная компенсация позволила в апреле восполнить банк крови, инициатива главы региона была отмечена президентом России Владимиром Путиным.



Сейчас служба крови уже смогла возобновить выездные дни донора. В июле их пройдет 17. График дней донора и условия приема размещены на сайте https://pkspk.ru в разделе «Выездная деятельность».



В стационарных условиях прием доноров осуществляется на станциях переливания крови в Перми, Кунгуре, Березниках, Лысьва и Чайковском.



Необходимо заранее зарезервировать визит на сдачу крови:

Пермь - тел. 8-342-282-53-21

Кунгур - тел. 8-34271-269-61

Прием звонков на запись в понедельник-четверг с 13:30 до 15:00, в пятницу с 12:30 до 14:00.

Контактные данные для резервирования визита в других отделениях края по ссылке: https://pkspk.ru/new/?page_id=5809.

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