Прием граждан по предварительной записи возобновили судебные приставы Пермского края

18:37 | 14.07.2020

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и его структурных подразделениях в ограниченном режиме возобновлен прием граждан по предварительной записи.



Записаться на личный прием можно с помощью сервиса «Запись на личный прием» (https://r59.fssp.gov.ru/fssponline/), который работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации по ЕСИА лиц, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг.



При осуществлении электронной записи граждане могут выбрать наиболее удобный для себя день и время приёма. Функционал сервиса позволяет гражданам направить заявку на личный прием к должностным лицам службы судебных приставов не ранее чем за три дня от текущей даты и тридцать дней до приема.



В целях безопасности сотрудников и посетителей подразделений судебных приставов прием сторон исполнительного производства и их официальных представителей осуществляется только при наличии индивидуальных средств защиты.



УФССП России по Пермскому краю напоминает гражданам об обращении к судебным приставам и иными способами:



- направление исполнительных документов и заявлений почтовой связью;



- подача обращений посредством сервисов «Интернет-приемная» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства» на официальном интернет-сайте ведомства;



- получение информации по телефонам, размещённым на официальном интернет-сайте в разделе «Контакты» (каждый звонок фиксируется, регистрируется и рассматривается судебными приставами-исполнителями);



- получение информации посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России;



- получение информации посредством мобильного приложения «ФССП».

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