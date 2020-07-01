Пермский политех вошел в рейтинг ведущих мировых вузов по естественным и техническим наукам

18:05 | 14.07.2020

Round University Ranking (RUR) и компания Clarivate Analytics опубликовали два предметных рейтинга ведущих мировых университетов – в сфере естественных и технических наук. Пермский Политех вошел в оба списка, в рейтинг Natural Sciences – впервые.



Среди вузов России в области технических наук ПНИПУ занял 33-е место, а по естественным наукам оказался на 52-й строчке.



«Каждый университет, как правило, осуществляет подготовку кадров и научную деятельность по широкому спектру направлений, в особенности это касается классических и политехнических вузов. Очевидно, что и оценка эффективности деятельности университета должна осуществляться среди вузов того же профиля. Именно поэтому составители уделяют большое внимание так называемым предметным рейтингам: абитуриент, выбирающий, в какой университет поступить, в первую очередь сравнивает вузы по тому направлению подготовки, которое его интересует больше всего. Пермский политех в этом смысле подтвердил, что является одним из ведущих университетов в мире в области технических и естественных наук. У нас очень сильные научные школы в области наук о материалах, физики, математического моделирования, устойчивые и продуктивные связи с промышленными предприятиями страны, отлично отлаженная система трудоустройства выпускников. Это и было в очередной раз подтверждено независимыми экспертами – составителями рейтинга», – рассказывает начальник управления науки ПНИПУ, кандидат физико-математических наук Павел Волегов.



Всемирный рейтинг университетов RUR оценивает результаты деятельности вузов по всему миру с 2010 года. За 11 лет в рейтинге приняли участие 1100 ведущих университетов мира из 85 стран. RUR измеряет институциональную эффективность по 20 показателям, которые сгруппированы по четырем ключевым областям: обучение, исследования, международное разнообразие, финансовая устойчивость. Рейтинг предоставляет актуальную информацию о глобальном высшем образовании для решения личных задач студентов, академического сообщества, менеджмента университетов, политиков.

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