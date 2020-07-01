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17:56 | 14.07.2020
В Прикамье выплаты за работу в период пандемии положены 2,9 тыс. работников соцучреждений
На сегодня сотрудники 22 социальных стационарных учреждений переведены на работу вахтовым методом продолжительностью не менее 14 дней. Например, в таких, как Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Перми, Дубровский психоневрологический интернат, Верхне-Курьинский геронтологический центр. Всего в Прикамье дополнительные выплаты положены 2,9 тыс. работников соцучреждений.
Среди них 14 врачей, 538 человек - средний медицинский персонал, 606 - социальные и педагогические работники и административно-управленческий персонал, 1256 - сестры-хозяйки, санитары, сиделки, 494 - технический персонал и персонал, занятый на иных должностях.
Размер стимулирующей доплаты для врачей, за работу вахтовым методом, в соцучреждениях составляет 40 тыс. руб., при выявлении инфицированных коронавирусом действует повышенный размер – 60 тыс. руб. Среднему медицинскому персоналу – 25 тыс. руб. (повышенный размер 35 тыс. руб.), младшему медицинскому персоналу – 15 тыс. руб. (повышенный размер 20 тыс. руб.). Социальные и педагогические работники, среди которых психологи, воспитатели, дефектологи и другие, а также административный персонал получают 25 тыс. руб. (повышенный размер 35 тыс. руб.). Технический персонал и занятые на иных должностях получат по 10 тыс. руб. (повышенный размер 15 тыс. руб.). По вопросам начисления выплат работники соцучреждений могут обращаться по телефону: 8 (342) 240 46 12.
В общей сложности с 15 апреля на выплаты за особые условия труда сотрудникам соцучреждений направлено 150,6 млн руб.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление доплат работникам социальных учреждений – за особые условия труда, связанные с коронавирусной инфекцией. Выплата надбавок продлена на 2 месяца – до 15 сентября. При этом выплаты не облагаются налогами и будут учтены при расчете отпускных.
«Дополнительные выплаты мы предусмотрели и для сотрудников социальных учреждений – детских интернатов, домов престарелых: педагогам, психологам, медицинскому персоналу. Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают. Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Предлагаю продлить их еще на два месяца, то есть до 15 сентября, и, конечно, как и для медицинских работников, учитывать их при расчете отпускных», – сказал Владимир Путин в обращении к гражданам.
© «Вечерние ведомости»
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