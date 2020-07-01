В Прикамье выплаты за работу в период пандемии положены 2,9 тыс. работников соцучреждений

17:56 | 14.07.2020

В общей сложности с 15 апреля на выплаты за особые условия труда сотрудникам соцучреждений направлено 150,6 млн руб.



На сегодня сотрудники 22 социальных стационарных учреждений переведены на работу вахтовым методом продолжительностью не менее 14 дней. Например, в таких, как Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Перми, Дубровский психоневрологический интернат, Верхне-Курьинский геронтологический центр. Всего в Прикамье дополнительные выплаты положены 2,9 тыс. работников соцучреждений.



Среди них 14 врачей, 538 человек - средний медицинский персонал, 606 - социальные и педагогические работники и административно-управленческий персонал, 1256 - сестры-хозяйки, санитары, сиделки, 494 - технический персонал и персонал, занятый на иных должностях.



Размер стимулирующей доплаты для врачей, за работу вахтовым методом, в соцучреждениях составляет 40 тыс. руб., при выявлении инфицированных коронавирусом действует повышенный размер – 60 тыс. руб. Среднему медицинскому персоналу – 25 тыс. руб. (повышенный размер 35 тыс. руб.), младшему медицинскому персоналу – 15 тыс. руб. (повышенный размер 20 тыс. руб.). Социальные и педагогические работники, среди которых психологи, воспитатели, дефектологи и другие, а также административный персонал получают 25 тыс. руб. (повышенный размер 35 тыс. руб.). Технический персонал и занятые на иных должностях получат по 10 тыс. руб. (повышенный размер 15 тыс. руб.). По вопросам начисления выплат работники соцучреждений могут обращаться по телефону: 8 (342) 240 46 12.



В общей сложности с 15 апреля на выплаты за особые условия труда сотрудникам соцучреждений направлено 150,6 млн руб.



Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление доплат работникам социальных учреждений – за особые условия труда, связанные с коронавирусной инфекцией. Выплата надбавок продлена на 2 месяца – до 15 сентября. При этом выплаты не облагаются налогами и будут учтены при расчете отпускных.



«Дополнительные выплаты мы предусмотрели и для сотрудников социальных учреждений – детских интернатов, домов престарелых: педагогам, психологам, медицинскому персоналу. Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают. Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Предлагаю продлить их еще на два месяца, то есть до 15 сентября, и, конечно, как и для медицинских работников, учитывать их при расчете отпускных», – сказал Владимир Путин в обращении к гражданам.

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