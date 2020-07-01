Благодаря нацпроекту в Краснокамске досрочно завершен ремонт ул. Чапаева

17:35 | 14.07.2020

Это четвертая дорога в округе, отремонтированная по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году.



В Краснокамске на два месяца раньше срока сдали дорогу по ул. Чапаева. Здесь заменили почти 2 километра дорожного покрытия, сделали новые тротуары и остановочные павильоны. Вдоль улицы расположены социально значимые для краснокамцев объекты: средние общеобразовательные школы №8 и 10, политехнический техникум, городская поликлиника №2, детско-юношеская спортивная школа, детские сады №48 «Родничок», №5 «Звездочка», №1 «Росинка» и №29 «Гнездышко», сквер для прогулок с фонтаном и скульптурами.



Это четвертая улица, отремонтированная в Краснокамске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: ранее завершились работы на улицах Шоссейной, Коммунистической и Пушкина, протяженность всех участков – 5,3 км. Особенно местные жители ждали ремонт на ул. Коммунистической – автомобилистам приходилось объезжать ямы по обочинам.



Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что дорожной инфраструктуре в крае уделяется особое внимание: «От состояния дорог во многом зависит комфорт местных жителей, доступность социальной инфраструктуры».



На этой неделе заканчивается ремонт 6,7 км дорог в Добрянском округе, до 15 августа должны быть сданы дороги и в Пермском районе, там будет отремонтировано почти 17 км дорожного полотна. Один из семи объектов, участок Гамово - Шульгино, готовится к сдаче.



В общей сложности в этом году в Пермском крае благодаря нацпроекту, инициированному президентом России Владимиром Путиным, приведут в порядок 35 дорожных объектов: 30 местных и 5 региональных, среди которых, например, строительство Восточного обхода Перми, ремонт трассы Пермь - Березники и другие. Финансирование составит более 2,5 млрд руб. из федерального, регионального и местных бюджетов. Планируется довести долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 53,6% к протяженности дорог 2017 года, долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 70,6%.

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