Пермь: новости дня
17:17 | 14.07.2020
Валерий Сухих: «Последствия пандемии – повод пересмотреть бюджетную политику»
Доходы Пермского края за прошлый год выросли на 20% по сравнению с 2018 годом и составили 153 млрд рублей. Общий объём фактически произведенных расходов краевого бюджета за 2019 год составил 144,2 млрд рублей. За 2019 год Пермский край достиг одного из самых низких государственных долгов к собственным доходам за последние четыре года – 14,4%.
По сравнению с 2018 годом поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 14%. В 2019 году Пермский край в качестве поддержки из федеральной казны получил 25 млрд рублей, большая часть из которых была направлена на реализацию национальных проектов.
Наиболее низкий процент освоения средств сложился по государственным программам: «Пермский край – территория культуры» (61,2%), «Государственная поддержка агропромышленного комплекса» (79,2%), «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» (83,8%), «Экономическая политика и инновационное развитие» (86,0%) и др.
В 2019 году объем средств, направленный на меры социальной поддержки, был увеличен на 7%, поддержка МСУ – на 10%. Дорожный фонд увеличен в 1,5 раза: из запланированных 20,1 млрд рублей, было освоено 18,7 млрд руб. (более 93%).
«По результатам 2019 года бюджет края демонстрирует положительные результаты: доходы казны увеличены на 20%, расходы – на 13%, при этом государственный долг не был увеличен. Накопленный потенциал позволил краю достойно ответить на вызовы этого года. Очевидно, что экономические последствия пандемии – повод пересмотреть бюджетную политику. Перед краевыми властями стоит важная задача: учесть актуальные запросы граждан в сегодняшней непростой экономической ситуации, при этом сохранить все ранее взятые на себя социальные обязательства, а также определить наиболее значимые инвестпроекты, которые повлияют на дальнейшее развитие края», - отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.
Заседания комитета проходило в дистанционном режиме, поправок между чтениями не поступило. Во втором чтении отчет будет рассмотрен только после того, как пройдут публичные слушания.
«Рассмотрение отчета по бюджету проходит согласно бюджетному законодательству, сегодня комитет рекомендовал его к принятию во втором чтении. Однако, перед этим необходимо провести публичные слушания и представить финансовые итоги 2019 года общественности. В условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса это накладывает определенные технические сложности для её проведения. Публичные слушания состоятся в любом случае, как только это позволит сделать эпидемиологическая ситуация», - отметила председатель комитета по бюджету Елена Зырянова.
© «Вечерние ведомости»
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