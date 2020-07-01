Подведены итоги десятого интегрального рейтинга депутатов Государственной Думы

13:41 | 14.07.2020

Оценивался период работы депутатов с апреля по июль. Главным критерием стала работа депутатов в период борьбы с коронавирусом: волонтерская деятельность, помощь малообеспеченным семьям и пенсионерам и другое.



Рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПД ГД) складывается из четырех равнозначных индексов. Первый – индекс активности депутата в законотворческой деятельности. Второй – индекс народного голосования, свидетельствующий о возможности депутата мобилизовать своих сторонников. Третий индекс – экспертный индекс работы в регионе. Четвертый – индекс медийности.



Из наших земляков в рейтинге лидирует депутат Госдумы Игорь Сапко. Он стабильно занимает место в топ-50 рейтинга и смог подняться с 29-й строчки на 27-ю позицию. Наибольший показатель депутата связан с экспертной оценкой (7 место). При этом у Игоря Сапко один из самых высоких шансов переизбираемости – 8,5.



Другие депутаты Государственной Думы от Пермского края расположились на следующих позициях: Дмитрий Скриванов (226-е место), Дмитрий Сазонов (248-я строчка), Игорь Шубин (267-я позиция), Алексей Бурнашов (375-я), Александр Василенко (416-я).

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