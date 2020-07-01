Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 1,5%

13:31 | 14.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 69 новых случаев заражения COVID-19: 31 человек проходит лечение в больницах, 38 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4543. Ежесуточный прирост больных составил 1,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 13 июля – 0,95).



Из 69 новых инфицированных – 18 мужчин, 47 женщин, 4 детей (2 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 22 человека, 30 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 1 пациент 64 лет от COVID-19. Также, 3 пациента 71, 78 и 81 года умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 99 летальных исходов от COVID-19. Еще 68 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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