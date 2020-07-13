В Пермском крае зафиксировано 69 случаев COVID-19

12:34 | 14.07.2020

На 14 июля за сутки в Прикамье подтверждено, по официальным данным, 69 случаев коронавируса, всего их стало 4543.



За сутки выписаны 94 пациента. Всего от COVID-19 выздоровели 3446 прикамцев. Четверо инфицированных умерли: в одном случае причиной смерти стал COVID-19, в трех других – сопутствующие заболевания.



В России за сутки выявлено 6248 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 739 947.

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