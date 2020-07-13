Санавиация Прикамья совершила 100 вылетов с начала года

12:18 | 14.07.2020

В понедельник, 13 июля, санавиация Пермского края совершила 100-й вылет в этом году. Из Чайковского эвакуировали мужчину с ковидной пневмонией. Пациента доставили в Пермский кардиодиспансер, в отделение реанимации.



С начала года было эвакуировано 139 человек, в том числе 17 детей, из которых трое детей до года. Из всех перевезенных пациентов 31 был с подтвержденным коронавирусом.



При перевозке пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 все, кто присутствует на борту, в том числе пилоты, используют средства индивидуальной защиты. После полета всё обрабатывается – одежда, оборудование и само воздушное судно.



Медицинский модуль рассчитан на двух носилочных пострадавших и оказание им квалифицированной медицинской помощи. Модуль полностью оснащен медицинским оборудованием: аппаратом искусственной вентиляции легких, системой мониторирования и дефибрилляции, электрокардиографом, кювезом для транспортировки новорожденных. Одновременно транспортируются как тяжелые пациенты, так и пациенты в среднетяжелом состоянии.



Санавиация действует в Прикамье благодаря нацпроекту «Здравоохранение», утвержденному президентом России Владимиром Путиным. В авиапарке – вертолет Ми-8. Отделение санавиации пользуется услугами авиакомпании «СКОЛ». В среднем за год совершается около 200 вылетов санавиатранспорта.

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