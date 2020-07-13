В Перми из-за закрытия перекрестка Революции и Куйбышева изменены режимы светофоров для минимизации заторов

11:55 | 14.07.2020

С 11 июля в Перми стартовал один из самых сложных этапов ремонта улицы Революции – на перекрестке с улицей Куйбышева. Для минимизации заторов Пермская дирекция дорожного движения ведет ежедневный мониторинг ситуации.



С 11 июля начался ремонт на перекрестке улиц Революции и Куйбышева. Подрядчику предстоит колоссальный объем работ, замена коммунальных сетей и устройство новых трамвайных путей. Потребовалось полностью закрыть этот перекресток для движения. Водители могут выбрать следующие варианты объезда:



- с площади ЦКР – по улице Попова на улицу Луначарского;



- по улице Куйбышева со стороны улицы Ленина – на улицу Луначарского (налево) или улице Пушкина (направо);



- по улице Куйбышева со стороны улицы Белинского – на улицу Глеба Успенского или улицу Механошина.



Кварталы, примыкающие к зоне закрытия, стали тупиковыми, на них организовано двустороннее движение для подъезда к домам.



В Пермской дирекции дорожного движения подчеркивают, что это перекрытие – самое сложное в этом году. Для уменьшения заторов изменены режимы работы светофоров на перекрестках улиц Попова и Пушкина, Попова и Луначарского, Куйбышева и Луначарского, Куйбышева и Пушкина, Комсомольского проспекта и Глеба Успенского, шоссе Космонавтов и Плеханова, Локомотивной и Энгельса.



- Сейчас многие светофоры переведены в специальные режимы, например, удлинен поворот на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Плеханова. Режимы работы светофоров на других перекрестках меняются при необходимости по результатам ежедневного мониторинга, – пояснил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.



На данный момент подрядчик уже приступил к переустройству коммуникаций, затем планирует начать строительство бетонного основания под трамвайные рельсы.



В начале учебного года трафик значительно вырастет, поэтому глава Перми Дмитрий Самойлов поставил подрядчику задачу к 1 сентября выполнить первый этап работ и открыть правый поворот с улицы Революции от ЦКР на улицу Куйбышева и левый поворот с улицы Куйбышева от улицы Луначарского в сторону Комсомольского проспекта.

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