В Верещагино строительство нового корпуса школы на 675 мест идет по графику

11:43 | 14.07.2020

В ходе рабочей поездки в Верещагинский городской округ врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин посетил строительную площадку нового корпуса школы № 121 в административном центре. Работы планируется завершить в ноябре 2021 года. После открытия в школе смогут обучаться 675 детей. Площадь нового здания составит 11,7 тыс. квадратных метров. В нем разместят 27 классов и современных лабораторий, актовый зал и 2 спортивных.



По данным министерства образования Прикамья, верещагинская школа № 121 является одной из наиболее перегруженных – 50% учащихся занимаются во вторую смену. Новая школа позволит разгрузить действующие учебные заведения.



Дмитрий Махонин отметил, что строительство нового корпуса даст дополнительные возможности для обучения ребят и повысит качество образования школьников. «Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, строительство социально значимых объектов в крае должно идти по утвержденным планам. Новый корпус строится для ребят 5-11 классов, поэтому отдельный упор будет сделан на оборудование современных лабораторий. Школа будет достаточно большой, что позволит организовать для учеников различные кружки и факультативы во внеурочное время. Очень важно, чтобы у всех ребят в крае были одинаковые возможности для образования», – подчеркнул врио губернатора.



Застройщиком нового здания выступает ООО «Проектно-монтажное объединение «ВолгаСвязьПроект». Это второй подрядчик, который занимается проектом. С предыдущим краевые власти расторгли контракт из-за нарушения сроков строительства.



Как рассказал руководитель проекта Сергей Бабошин, помимо нового корпуса разработан проект благоустройства прилегающей территории, который включает стадион, баскетбольную площадку, спортивный городок с современными снарядами и хоккейную коробку: «В данный момент ведется разработка котлована и подготовительные мероприятия для закладки фундамента. Параллельно выполняем работы на второй площадке, прилегающей к старому корпусу школы, где разместится спортивная инфраструктура. Делаем вертикальную планировку и вынос сетей».



Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров отметил, что обустройство спортивной инфраструктуры будет выполнено на участке, примыкающем к старому корпусу школы. На сегодня проект прошел государственную экспертизу. Кроме того, выполнены мероприятия для безопасного перехода школьников из одного здания в другое: оборудован новый светофор и искусственная неровность на проезжей части.



Отметим, в ближайшие три года в Пермском крае планируется построить 41 объект дошкольного и школьного образования. В текущем году в Прикамье планируется ввести в эксплуатацию 6 школ на 5123 учащихся. Объекты располагаются в Перми, Березниках, Пермском, Кочевском, Чайковском районах. Школа в Березниках рассчитана на 1224 места и строится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Детских садов в этом году будет сдано 13. В них смогут пойти 2575 детей. Современные дошкольные учреждения откроются в Перми, Березниках, Пермском муниципальном районе, Чайковском, Юрлинском, Косинском, Очерском муниципальных округах и Лысьвенском городском округе. 8 из 13 детских садов будут построены в рамках нацпроекта «Демография».

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