Власти Прикамья усилят термоконтроль пассажиров, прибывающих на вокзалы краевой столицы

11:36 | 14.07.2020

Министерство транспорта Пермского края совместно с краевым Управлением Роспотребнадзора проработали вопрос о снятии постов термометрического мониторинга для убывающих из Перми пассажиров. Соответствующее предложение на оперштабе по борьбе с коронавирусом озвучили министр транспорта Пермского края Николай Уханов и главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев.



По словам Виталия Костарева, в некоторых регионах показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией выше, чем в Пермском крае. В летний период пассажиропоток значительно увеличивается. Многие будут возвращаться с курортов и из территорий с более высокими показателями по заболеваемости. Чтобы усилить меры по предотвращению распространения нового вируса в регионе и минимизировать случаи, связанные с завозным фактором, принято решение о снятии постов термометрического мониторинга на выезд из Перми. Это позволит сосредоточить освободившиеся терминалы на постах для прибывающих из других территорий или регионов и избежать очередей.



Сегодня на пермском автовокзале и железнодорожном вокзале Пермь II уже изменен порядок прохождения термометрии. Особые палатки, в которых располагались терминалы, останутся, чтобы обеспечить разделение пассажирских потоков. Посты для прибывших в Пермь продолжают работу в усиленном режиме.



Напомним, терминалы для бесконтактного измерения температуры в апреле были установлены на главных транспортных узлах краевой столицы – железнодорожном вокзале и автовокзале. Термоконтроллер позволяет за 5-8 секунд произвести замер и в случае повышенной температуры сообщить дежурным сотрудникам. Прибор исключает контакт человека с человеком, регистрируя результаты измерения автоматически, что является необходимым требованием в условиях пандемии. Таким образом можно выявить потенциальных носителей опасного вируса.

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