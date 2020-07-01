15 июля в Перми пройдет прямая линия по внедрению последнего этапа новой маршрутной сети

17:36 | 13.07.2020

В день запуска заключительного этапа изменений новой маршрутной сети начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин ответит на вопросы горожан.



С 15 июля в городе запланирован запуск третьего этапа изменения маршрутной сети. В нем участвуют последние 10 автобусных маршрутов: 5 из них поменяют путь следования, 5 продолжат ходить по привычному маршруту. Одновременно с этим для удобства пассажиров на этих маршрутах внедряется система бесплатных пересадок в течение 40 и 60 минут и оплата банковской картой.



15 июля с 14:00 до 15:00 звонки жителей будет принимать начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин по телефону call-центра: 2-059-059.

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