Оперштаб разрешил работу «Лето Парка», аттракционов и спортплощадок в Прикамье

17:34 | 13.07.2020

Сегодня, 13 июля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае утверждена возможность работы «Лето Парка» (при общей численности участников не более 5 человек на каждой площадке), спортплощадок и аттракционов в парках культуры и отдыха – находящихся на открытом воздухе.



При этом необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра и применение средств индивидуальной защиты. Аттракционы и площадки, где невозможно соблюдение социальной дистанции, должны быть закрыты для доступа посетителей. Изменения вступят в силу со дня подписания изменений в Указ губернатора о мерах предотвращения распространения коронавируса.



Врио губернатора региона Дмитрий Махонин обозначил, что Пермский край продолжает находиться на 75 месте по заболеваемости коронавирусом среди других субъектов страны. Это позволяет рассматривать возможности открытия новых общественных территорий для посещения жителями.



В пятницу, 17 июля, в сквере у Пермского театра оперы и балета начнут работу познавательные тематические мини-площадки «Лето Парка». В этом году предусмотрена работа 4 тематических направлений: «Площадь событий», «Площадь игр», «Площадь мастеров», «Площадь семьи».



На «Площади событий» будут организованы школа диджеинга, караоке-баттлы, поэтические вечера, «Диалоги на равных». Время работы мини-площадок: вторник-пятница с 16.00 до 21.00, суббота-воскресенье с 12.00 до 22.00, понедельник – технический день.



На «Площади игр» жители смогут сыграть в самые разнообразные настольные игры: монополию, дженгу, имаджинариум, мафию, а также попробовать свои силы в сражениях на PlayStation. Время работы мини-площадок: понедельник-пятница с 15.00 до 21.00, суббота-воскресенье с 12.00 до 21.00.



«Площадь мастеров» приглашает участников погрузиться в изготовление арт-объектов с мастером-художником, посетить интерактивный разговорный клуб на английском языке и образовательные курсы по ведению социальных сетей. Время работы мини-площадок: вторник-пятница с 15.00 до 21.00, суббота-воскресенье с 12.00 до 21.00, понедельник – технический день.



Тематические мини-площадки «Площади семьи» включают в себя активные игры с аниматором, творческие мастер-классы, садоводчество в теплице, изготовление бумажных поделок. Время работы мини-площадок: понедельник-пятница с 15.00 до 21.00, суббота-воскресенье с 12.00 до 21.00.



Все мероприятия «Лето Парка» бесплатные. Актуальная программа будет размещаться в группе (https://vk.com/letoparkperm).



После нормализации санитарно-эпидемической обстановки будет рассмотрен вариант проведения массовых мероприятий на площадке «Лето Парка».

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