В Пермском крае продлили действие масочного режима и социальной дистанции

15:15 | 13.07.2020

Оперштаб принял ряд послаблений для организации сферы услуг и отдыха.



На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом принято решение о продлении некоторых ограничительных мер в Прикамье до 28 июля. Речь идет о сохранении социальной дистанции и масочного режима.



Ограничения также распространяются на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фудкортов в торговых центрах и другое. При этом оперштаб принял решение разрешить с соблюдением санэпидемиологических мероприятий деятельность «Лето Парка», аттракционов в парках культуры и отдыха.



Напомним, ранее для населения старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями был продлен режим строгой самоизоляции. Для безопасности этих категорий жителей он будет сохранен до полного снятия всех ограничений.



По данным Роспотребнадзора на 13 июля, за сутки новые заболевшие выявлены одновременно в 15 территориях Пермского края. Средний прирост за предыдущую неделю составил 1,5. Всего в Прикамье выявлено 4474 заболевших коронавирусом, выздоровели 3352 жителя региона, на лечении остаются 852 чел. За последнюю неделю коэффициент распространения инфекции не опускался ниже единицы.



«Рост заболевших на прошлой неделе на 20% больше, чем на предыдущей. По многим инфицированным невозможно установить место и причины контактов. Это происходит потому, что жители легкомысленно относятся к масочному режиму, пренебрегают социальной дистанцией. В том числе из-за этого сейчас идет небольшой рост заболеваемости, – аргументировал продление ограничительных мер глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев. – В связи с этим просим возобновить смс-оповещения о масочном режиме, мытье рук, социальной дистанции, провести ревизию автобусных маршрутов и контролировать дезинфекцию транспорта. Помимо этого, необходимо более жестко контролировать социальные учреждения массового пребывания людей: детские сады, соцслужбы, поликлиники».



Соответствующие поручения даны врио губернатора региона Дмитрием Махониным профильным ведомствам и администрации Перми.



Отметим, представители старшего поколения могут покидать место самоизоляции только в нескольких случаях. Это обращения за экстренной медицинской помощью, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг (в том числе почтовых и банковских) – обязательно в средствах индивидуальной защиты; а также переезд личным автотранспортом в иное место самоизоляции (временной самоизоляции) и выезды на дачи и садовые участки.



Работающие люди старшего возраста, соблюдающие режим самоизоляции, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, могут продлить действие электронных больничных. Листок нетрудоспособности выдают на основе данных, которые работодатель в электронном виде направляет в Фонд социального страхования. Дополнительные документы предоставлять не придется.



Министерство социального развития рекомендует людям старшего поколения оставаться дома. В регионе работают три канала связи, по которым можно оставить заявку на помощь:



- Call-центр региональной общественной приемной партии «Единая Россия» – 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92



- Call-центр ОНФ с добровольцами-медиками – 8 (800) 200-34-11



- Скорая социальная помощь – 129 (со стационарного телефона), 8-800-100-83-05 (с мобильного).

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