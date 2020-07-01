Детскую железную дорогу в Прикамье планируется начать строить в следующем году

15:01 | 13.07.2020

Учебный центр Пермской детской железной дороги сможет стать филиалом Кванториума.



Во время рабочей поездки глава Пермского края Дмитрий Махонин и начальник СвЖД Иван Колесников осмотрели здания, планируемые для размещения учебного центра Пермской детской железной дороги (ДЖД) и объекта культурно-рекреационного назначения.



Строительство детской железной дороги позволит восстановить историческую справедливость. Именно в Перми, примерно в этом же месте, в 1939 году была возведена первая детская железная дорога на Свердловской магистрали. Новый проект охватит комплекс зданий, расположенных в квадрате улиц Горького и Советской в непосредственной близости от здания Пермского института железнодорожного транспорта: здания по ул. Горького, 4, 6, 8 и по ул. Советской, 8 – для размещения объектов учебного центра ДЖД, а также здание по ул. Советской, 1п (бывшее локомотивное депо завода им. А.А. Шпагина) – под музей истории Уральской железной дороги.



Глава Пермского края Дмитрий Махонин, резюмируя итоги встречи, обозначил, что договоренности по развитию территории рядом с Заводом им. Шпагина достигнуты. «Будет реализован проект по строительству уникального депо, кроме того, рядом с Заводом им. Шпагина появится гостиница и музей автомобилей. Здорово, что наши земляки имеют возможность реализовывать такие проекты, – заявил глава региона. – Детская железная дорога пройдет вдоль набережной. Образовательный центр учитывает появление классов для детей, которые будут обучаться железнодорожному делу».



Как отметил Иван Колесников, проект детской железной дороги будет представлен несколькими объектами и предполагает восстановление части дома по ул. Горького, станции по пути следования и большое круговое депо. «Это будет депо, повторяющее дореволюционное паровозное здание, с соответствующей инфраструктурой по обслуживанию техники. Предполагается, что на первом этаже будет музей, на втором этаже – лекционные классы для размещения там и помещений детской железной дороги, и Кванториума. Мы полагаем, что детская железная дорога станет филиалом пермского Кванториума. Будет обучение железнодорожным дисциплинам традиционным и непосредственно тем новым знаниям, которые определены современными трендами, современной профориентацией молодежи. Проект уже в достаточно глубокой проработке. При соответствующем прохождении этапов согласования в следующем году планируем приступить к реализации планов», – рассказал Иван Колесников.



Сейчас отраслевой институт РЖД – «Уралжелдорпроект» (УЖДП) проводит проектно-изыскательские работы.



Общая стоимость проекта ориентировочно оценивается до 1 млрд руб. Окончательная стоимость будет определена по итогам проектирования и прохождения государственной экспертизы.

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