Пермь: новости дня
14:53 | 13.07.2020
В 2020 году госорганы будут обеспечены отечественным «защитным» ПО в рамках нацпроекта
Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, госорганы Пермского края продолжают переходить на отечественное программное обеспечение. К середине 2020 года министерством информационного развития и связи Пермского края установлено более 50% от необходимого в этом году количества программных средств по защите информации. При этом все закупаемое ПО является отечественным. Об этом на заседании Общественного совета при министерстве информационного развития и связи Пермского края рассказал советник руководителя ГБУ «Центр информационного развития Пермского края» Александр Еренков. Он представил план по реализации регионального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 2020-2022 годы.
Отметим, что региональный проект «Информационная безопасность» нацелен, с одной стороны, на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций, а с другой – предполагает использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.
Показатель выполнения первого направления – это количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности. Так, в 2020 году количество обученных специалистов в данной области увеличивается: на сегодняшний день обучение успешно прошли 57 специалистов, в то время как в 2019 году всего было выпущено 55 специалистов и бакалавров.
Ко второму показателю относится стоимостная доля закупаемого и/или арендуемого органами исполнительной власти отечественного программного софта для обеспечения безопасности Интернета, которое в 2020 году должно быть не ниже 70% по отношению к иностранному ПО. К концу 2021 года количество данного ПО должно дойти до 75%.
«В 2020 году мы должны, в частности, обеспечить защиту информационной инфраструктуры госорганов Пермского края. Также планируется внедрение программного обеспечения на базе отечественных разработок, а также реализация мероприятий по информационной безопасности объектов критической инфраструктуры», – отметил Александр Еренков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству России перевести государственные органы на отечественное программное обеспечение. Правительству предстоит провести информационную безопасность на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующую защиту интересов личности, бизнеса и государства.
Напомним, на прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon сообщил, что кибербезопасность становится одной из важнейших задач. В числе важных проблем киберезопасности премьер-министр назвал кражу и утечки конфиденциальных данных. Он отметил, что в России действует государственная система обнаружения и предупреждения компьютерных атак, а также введены жесткие стандарты кибербезопасности для школ и соцучреждений.
© «Вечерние ведомости»
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