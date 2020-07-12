Пермская разработка позволяет безопасно перевозить молочную продукцию по всей стране

12:54 | 13.07.2020

Товары брендов «Село Зеленое», «Молочная речка», «Глазовская птица» и «Топтыжка», поставляемые в торговые сети всей страны, теперь перевозят, используя терминалы пермского IT-разработчика Galileosky. Приборы позволяют сохранять свежесть продуктов и контролировать расход топлива.



После внедрения системы контроля появилась возможность отслеживать температуру и целевое использование техники, перевозящей пищевые продукты. Проект реализовали эксперты компании-интегратора «Урал Инновации».



Специалисты установили беспроводные датчики температуры и света в начало и в конец рефрижератора, ближе к дверям. При их открытии теперь можно отслеживать разницу температур и предотвращать порчу продуктов. В проекте использовался встроенный датчик температуры и высокоточный датчик освещенности, а их работа настраивалась через технологию Galileosky Easy Logic.



Для контроля топлива интегратор использовал терминал Galileosky 7.0 и датчики уровня топлива «Эскорт BLE», подключив и настроив их с помощью приемной базы для связи с другими датчиками.



Прогнозируемый период окупаемости решения, которое включает в себя датчик уровня топлива, терминал, установку и настройку, составил 2 месяца для каждого из оборудованных автомобилей.



Решение на базе терминалов Galileosky и температурных датчиков позволило выстроить целую систему контроля климата в спецтранспорте. Теперь у предприятия есть подробная доказательная база в случае претензий от покупателей. Кроме того, импульсные расходомеры и датчики уровня топлива помогают предприятию контролировать использование горючего, а также позволяют исключить факты нецелевого использования техники в личных целях.



Эдуард Валиев, генеральный директор ООО «Урал Инновации»:

– В этом проекте мы выбрали терминалы Galileosky из-за возможности считывания CAN-шины и подключения по интерфейсам RS-485 и RS-232 с перспективой на то, что в дальнейшем он будет необходим для интеграции с тахографом и подключения камеры.



Galileosky – пермская IT-компания, один из ведущих российских разработчиков оборудования для мониторинга транспорта. Компания работает с 2008 года и поставляет продукцию в 50 стран мира. Среди клиентов: «Магнит», «Роснефть», «Мираторг», «Макдоналдс», «Газпром», «РЖД», Альфа-Банк, «Татнефть», «Полиметалл», Shell.

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