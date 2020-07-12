Житель Перми заплатит за незаконную «врезку» к теплосети более 200 тысяч рублей

12:46 | 13.07.2020

Мировой суд в Перми оштрафовал жителя города, который самовольно подключился к тепловой сети «Пермской сетевой компании» для отопления частного жилого дома. Кроме штрафа, нарушителю придется возместить теплоэнергетикам нанесенный ущерб в размере более 200 тыс. рублей. В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что незаконные «врезки» к сетям опасны как для самих правонарушителей, так и для случайных прохожих.



Наказание виновного стало возможным благодаря системной работе специалистов филиала по выявлению незаконных подключений и наказания правонарушителей. Сотрудники проводят регулярные обходы сетевого хозяйства и фиксируют обнаруженные нарушения. Информация направляется в правоохранительные органы и суды.



«Системная работа по выявлению незаконных врезок не оставляет шансов ни одному недобросовестному потребителю, который планирует использовать тепло тайком и без оплаты. Неизбежные последствия в виде штрафов и обязанности оплатить потребленный ресурс в полуторакратном размере лишают такую деятельность экономического смысла», — говорит Андрей Стародворский, заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

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