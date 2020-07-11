Впервые в России: робот-двойник человека помогает пермякам получать госуслуги в МФЦ

16:09 | 12.07.2020

Рабочее место для него организовано в филиале «Центральный-2» на Куйбышева, 9 в Перми.



Человекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot, начал работу в пермском многофункциональном центре «Мои Документы». Это первый в России случай, когда робот-двойник человека исполняет должностные обязанности специалиста по приему документов и оказанию государственных услуг. Искусственный интеллект может работать 7 дней в неделю по две смены, не болеет и не уходит в отпуск.



Робот представляет собой полностью антропоморфную машину. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами» лица, общаться и отвечать на вопросы посетителей МФЦ. Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Специалисты компании также использовали свою технологию создания искусственной кожи.



«Наша сверхзадача — сломать барьер человеко-машинного взаимодействия. Полгода назад мы получили научное подтверждение нашей гипотезы: тогда в России впервые провели исследование социальных установок относительно роботов — как раз в условиях пермского МФЦ. — рассказывает Алексей Южаков, председатель совета директоров Promobot. — Результаты удивили даже нас: оказалось, что наиболее положительную оценку посетителей многофункционального центра получил роботизированный человек. То есть идеальная формула оказания услуг — внешность человека плюс общение по скрипту робота. Человек никогда не будет говорить как робот, а вот робот, который выглядит как человек — уже не за горами. Мы идём в правильном направлении».



Внешность робота МФЦ создана нейросетью: разработка основана на исследовании этнических авто- и гетеростереотипов. Искусственный интеллект проанализировал внешность нескольких тысяч российских женщин и создал обобщённый образ: девушка с русыми волосами и карими глазами.



Робот самостоятельно принимает посетителей центра — заявитель лишь подходит к «окну», где его и встречает автоматизированный специалист. Вокруг андроида создана целая экосистема: машина подключена к другим устройствам и сервисам. Так, робот сканирует документы (паспорт, свидетельство о рождении, водительские права, нотариальные доверенности), затем, на основании типа документа, формирует заявление. Посетитель подписывает заявление, робот его сканирует и отправляет в информационную систему МФЦ.



«Сейчас робот проходит «адаптацию» — необходимо отладить все процессы, произвести настройки для максимально комфортного предоставления госуслуг заявителям, - рассказывает Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ». – В рамках тестового периода искусственный интеллект будет помогать жителям получать справки об отсутствии судимости и привлечения к административной ответственности за употребление наркотических средств. Впоследствии функционал будет расширен. Человекоподобный робот, наряду со специалистами филиала, будет осуществлять функции по приему документов по наиболее востребованным услугам».



Стоит отметить, что это не первый роботизированный сотрудник пермского МФЦ: в феврале 2019 года филиал «Центральный-2» принял на работу модель Promobot V.4. Робот встречает посетителей на входе, помогает им сориентироваться в услугах, уточняет готовность документов, проверяет статус талона в электронной очереди, заполняет заявления, работает с электронной очередью. С марта прошлого года промобот принял более 30 тысяч обращений. Благодаря механическому сотруднику каждый администратор филиала экономит примерно 43 минуты рабочего времени в день.

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