В Пермском крае подтвержден еще 61 случай COVID-19

15:59 | 12.07.2020

На 12 июля за сутки в Прикамье выявлен, по официальным данным, 61 случай коронавируса, всего их стало 4403. Ежесуточный прирост – 1,4%, коэффициент распространения болезни – 0,99.



Выписаны 18 пациентов, всего выздоровели 3340 прикамцев. Семь инфицированных умерли – четыре от COVID-19, трое по другим причинам.



Из новых выявленных 23 человека лечатся в больницах, 38 – на дому под наблюдением врачей. 61 человек – это 35 женщин, 23 мужчины, три ребенка. 26 человек младше 45, 27 человек – от 45 до 65 лет, 5 человек старше 65.



В России за сутки выявлено 6615 случаев коронавируса, из них 679 в Москве. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 727 162 случая.

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