В краевой детской больнице Прикамья предотвращено возникновение очага коронавируса

16:07 | 10.07.2020

В краевую детскую клиническую больницу поступили результаты исследований пациентов на COVID-19, Роспотребнадзор зафиксировал положительный мазок у одного из родителей пациента. На прошлой неделе ребенок поступил в экстренном порядке в хирургическое отделение.



«Оперативно проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Палата освобождена после перевода пациента с родителем в перепрофилированный под COVID-19 корпус, проведена заключительная дезинфекция. Призываю всех беречь себя и своих близких, тщательно относиться к контактам и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», — резюмировал Дмитрий Шабунин, заместитель главного врача по медицинской части КДКБ.



В настоящий момент установлены все контактные лица, эпидемиологическая служба медучреждения берет у них мазки для исследования на коронавирусную инфекцию, дважды в день у них измеряется температура тела.



Отметим, что в клинике оказание экстренной и неотложной хирургической медпомощи детскому населению продолжает осуществляться в прежнем объёме.

© «Вечерние ведомости»