Пермь: новости дня
15:57 | 10.07.2020
Станция Блочная в Перми сможет стать международным транспортным хабом
Начальник Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Вадим Степченко отметил, что услуги терминала пользуются популярностью среди малого и среднего бизнеса Прикамья даже в условиях пандемии. Доказательство тому – рост доходов в первом полугодии на 31%. Среди клиентов терминала – около 300 субъектов МСП. С учетом внутренних резервов терминал сейчас способен принимать до 1,5 млн тонн грузов в год, рассказал Вадим Степченко: «Это выгодное месторасположение, мы планируем и дальше развивать площадку. В планах в течение двух лет увеличить производственную мощность по вагонной отгрузке на 25%. Реализация проекта модернизации позволит увеличить объем прочих товарно-экономических отношений в 2 раза».
В основном грузовой двор специализируется на переработке тяжеловесных, инертных, тарно-штучных грузов, а также автотехники. За последние три года вложения в обновление основных фондов достигли 40 млн рублей.
Также на территории грузового двора размещается контейнерный терминал ПАО «ТрансКонтейнер», ежемесячно формирующий восемь контейнерных поездов на станции Забайкальск, Автово, Наушки, Шушары. Директор Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Андрей Кривошапкин сообщил о планах по проведению реконструкции контейнерного терминала, результатом которой станет увеличение производственных площадей объекта до 35 тыс. кв. м, а перерабатывающей способности – в два раза.
Дмитрий Махонин подчеркнул, что у краевых властей есть полное понимание необходимости развития контейнерных перевозок. Сейчас первоочередная задача – помочь РЖД сделать станцию Блочную более комфортной и более функциональной для бизнеса, для чего требуется, например, предусмотреть транспортную развязку для организации вывоза и подвоза грузов. Также необходимо изыскать возможность размещения на станции таможенного поста. На Блочную поступают контейнеры, прибывшие из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Нужно сделать станцию удобной и расширить ее мощности, пояснил врио губернатора: «Сейчас в сутки проходит примерно 80 таких контейнеров, задача – увеличить их до 200. Со стороны краевых властей для этого необходимо договориться с таможней, чтобы был реализован постоянный таможенный пост. Это позволит сократить время «растаможки» привозимых в Пермский край грузов, а значит, сделает регион более привлекательным для бизнеса».
Чтобы увеличить складские площади под тарно-штучные грузы, в 2020 году на станции запланировано смонтировать быстровозводимый склад площадью 2800 кв. м, создать тяжеловесную площадку.
В перспективе с целью увеличения пропускной способности грузового двора предлагается строительство сквозного пути с примыканием к перегону Пермь-Сортировочная (парк А) – Блочная и обустройство площадки для переработки танк-контейнеров и работы с тяжеловесными грузами.
Грузовой двор также предусматривает завоз щебня с карьеров Прикамья, который предназначен для строительства и ремонта автодорог, в том числе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В числе новых клиентов Блочной – ООО «Хенкель Рус», ООО «ИнтерНорд» и ООО «НОРД ПАК».
© «Вечерние ведомости»
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