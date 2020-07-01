Пермь: новости дня
15:07 | 10.07.2020
Пермский край выполнил годовой план расселения аварийного жилья по нацпроекту на 112%
За 2020 год планируется расселить 48,34 тыс. квадратных метров жилья и обеспечить переезд в благоустроенные помещения для 2,64 тыс. человек. На начало июля текущего года расселено 14,97 тыс. квадратных метров жилья. В новое жилье переехали 1 010 человек. Поскольку исполнение плана на 2020 год край было начато еще в 2019 году, установленные целевые показатели уже достигнуты. В прошлом году в рамках нацпроекта требовалось расселить всего 6,77 тыс. квадратных метров, однако фактическое расселение составило 48,56 тыс. квадратных метров. Таким образом, край выполнил план 2019 года на 716%. В благоустроенные помещения смогли переехать более 3 000 человек. Квадратные метры, расселенные сверх показателя, установленного на 2019 год, зачтены в качестве исполнения по 2020 году.
В нацпроекте участвуют 33 муниципалитета. При этом в Чернушинском, Чусовском, Соликамском городских округах, городе Кунгур, Уинском, Большесосновском муниципальных районах целевые показатели исполнены более чем на 50%.
Ранее на заседании правительства врио губернатора региона Дмитрий Махонин отмечал высокие темпы расселения аварийного жилья в Прикамье: «В Пермском крае реализуется два проекта: национальный проект «Жилье и городская среда» и региональный проект. Они стартовали в 2019 году, и по результатам этих проектов за 6 лет необходимо ликвидировать в регионе примерно 600 тыс. кв. м аварийного жилья, тем самым улучшить жилищные условия 37,5 тыс. жителей Пермского края. Таким образом, краевые власти решат проблемы, связанные с существованием аварийного жилья, примерно на три четверти», – обозначил планы краевых властей Дмитрий Махонин. Также врио губернатора отметил, что граждане, проживающие по договорам социального найма, также должны получать эквивалентное жилье: то есть они имеют право получить выплату и приобрести жилье самостоятельно либо получить равнозначное жилье непосредственно от государства. В данном случае, подчеркивает Дмитрий Махонин, власти должны соблюдать пропорцию 50/50 и строить жилье, особенно в тех населенных пунктах, где это актуально.
Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к концу следующего года аварийный фонд, признанный таковым на 1 января 2017 года, должен быть полностью ликвидирован в 19 территориях: Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Ординском, Сивинском, Уинском и Юсьвинском муниципальных районах, в Гайнском и Кудымкарском муниципальных образованиях, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Верещагинском городских округах, а также в Березниках и Горнозаводске.
Напомним, расселение аварийного жилья в Пермском крае ведется по двум программам: нацпроекту и региональной программе. Это позволяет освобождать от непригодного жилфонда целые кварталы и запускать участки в оборот под новое строительство. Кроме того, реализация сразу двух программ ускоряет темпы переселения граждан в благоустроенные дома. Всего в рамках двух программ в 2020 году по плану должно быть расселено 78,27 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживает 4,38 тыс. человек.
© «Вечерние ведомости»
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