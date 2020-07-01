За неделю пермяки сдали на переработку более 1 млн отработанных батареек

14:57 | 10.07.2020

В рамках всероссийской акции «Неделя сбора батареек», проходившей в столице Прикамья с 29 июня по 5 июля, более сотни горожан отправили на переработку более 1 млн отработанных батареек.



Отработанные батарейки проходят сложную технологическую подготовку к утилизации. Из них добывают те самые тяжелые металлы, которые опасны для окружающей среды. Батарейки дробят, чтобы отделить все элементы, затем из смеси извлекают основные вещества, которые можно использовать повторно, и утилизируют.



Напомним, всероссийская акция «Неделя сбора батареек» в Перми проходит второй год подряд. В 2018-м было собрано и передано на переработку 23 тонны отработанных батареек.



Кроме того, экологический благотворительный фонд «Обитаемый Урал» совместно с министерством образования и науки Пермского края и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго» установили в школах более 2500 специальных контейнеров для сбора отработанных батареек. В этом году в акции примут участие жители 41 города России.

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