Фонд капремонта завершил работы по лифтам для 880 прикамцев

14:50 | 10.07.2020

В рамках капитального ремонта в Перми завершены работы по замене 11 лифтов по трем адресам: ул. Уссурийская, 19а, ул. Генерала Черняховского, 92, ул. Целинная, 17 – на общую сумму 22,1 млн руб. Подрядчик – ООО «Первая лифтовая компания» – выполнил работы в кратчайшие сроки, за 1,5 месяца. В домах установлены современные подъемные механизмы, проведено освещение в шахте лифта, машинном помещении, на посадочных площадках, а также смонтированы новые кабины, оборудованные электроприводом, светодиодным освещением, зеркалами и фотореверсом.



Сейчас установленные лифты ожидают приемку инспекторами Ростехнадзора. После этого ими смогут пользоваться более 880 жителей Перми. В настоящее время проводится замена еще 57 лифтов. Еще 16 лифтов находятся на стадии приемки сотрудниками Фонда капремонта.

За последние 4 года Фонд заменил в Пермском крае 989 лифтов, которые давно выработали свой ресурс и были потенциально опасны. Новые лифты установлены в Перми, Соликамске, Березниках, Добрянке, Краснокамске, Кунгуре, Губахе, Чернушке и других городах Прикамья.



«Сейчас мы завершаем работы в рамках краткосрочного плана 2018-2020 годов и готовим к размещению новый лот на проведение капитального ремонта лифтового оборудования уже из следующей «трехлетки». В связи с этим просим управляющие организации не затягивать оформление необходимой документации и постараться в ближайшее время передать ее в Фонд. Собственников домов, не попавших в планы замены лифтов на 2021-2023 годы, просим тоже не бездействовать и, по необходимости, направить в Фонд паспорта лифтов или акты освидетельствования. Мы примем меры для включения таких лифтов в планы по замене», – пояснил Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капремонта.

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