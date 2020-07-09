Пермь: новости дня
14:01 | 10.07.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 1,3%
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4282. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,2 (на 9 июля – 1,2). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте https://www.permkrai.ru/antivirus.
Из 57 новых инфицированных – 27 мужчин, 29 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 18 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
За прошедшие сутки также зафиксировано 6 летальных исходов: умер 1 инфицированный COVID-19 пациент. Также умерли 5 пациентов по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 10 июля зафиксировано 89 летальных исходов от COVID-19. Еще 58 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.
В общей сложности на сегодня общее количество заболевших – 4225 человек, лечение в больнице и на дому проходят 892 человека, выздоровело 3 306 человек, 89 летальных исходов от COVID-19 и 58 случаев – не от COVID-19.
Как пояснили в министерстве здравоохранения Пермского края, особенности текущей статистики – превышение числа выздоровевших, тех, кто находится на лечении, и летальных исходов над общим количеством заболевших – связано со спецификой занесения данных в федеральный регистр. «В регистре фиксируются случаи по выздоровевшим пациентам, как с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», так и с лабораторно неподтверждённым диагнозом, но у которых были все сопутствующие признаки заболевания и которые проходили лечение в «ковидных» отделениях. Последние отражаются в общей статистике, но в перечень подтверждённых случаев не входят. Поэтому фактически сумма выздоровевших, умерших пациентов и тех, кто продолжает лечение, больше, чем заболевших с начала пандемии», - отметили в минздраве.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:37 | 10.07.2020
В Свердловской области найдено тело пропавшего намедни подростка
14:17 | 10.07.2020
В Каменске-Уральском ищут пропавшего без вести мужчину
14:10 | 10.07.2020
Энергетики «ПСК» начали подключение потребителей к новой тепломагистрали на улице Полины Осипенко
14:01 | 10.07.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 1,3%
14:00 | 10.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области опустился до 1,01 балла
13:39 | 10.07.2020
Мэрия Екатеринбурга опубликовала правила для безопасного купания
13:20 | 10.07.2020
В Екатеринбурге выявили еще 159 заражений коронавирусом
13:16 | 10.07.2020
Свердловские врачи вылечили еще 279 пациентов с COVID-19
13:15 | 10.07.2020
Алексей Колясников назначен техническим директором – главным инженером ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания»
13:13 | 10.07.2020
В Свердловской области умерли еще 10 человек с коронавирусом
13:08 | 10.07.2020
В России коронавирус подтвердили еще у 6 635 человек
13:04 | 10.07.2020
В Прикамье выявлено 57 случаев COVID-19
13:03 | 10.07.2020
Еще 275 свердловчан заразились коронавирусом
12:50 | 10.07.2020
В Перми немного похолодает
12:48 | 10.07.2020
В Сосьвинском РайПО не выплачивают зарплаты работникам
12:36 | 10.07.2020
Дмитрий Махонин обсудил с представителями ресторанного бизнеса Пермского края планы развития отрасли
12:23 | 10.07.2020
Глава свердловского Минздрава объяснил высокую загрузку госпиталей
11:57 | 10.07.2020
Летние веранды в 12 кафе Екатеринбурга могут закрыть
11:39 | 10.07.2020
Ремонт на трассе Пермь – Екатеринбург могут закончить 17 июля
11:20 | 10.07.2020
Пожар на подстанции «ЕГРЭС» не повлек серьезных последствий
10:58 | 10.07.2020
Две улицы в Екатеринбурге перекроют до середины сентября
10:37 | 10.07.2020
Жителя Березовского оштрафовали за жестокое обращение с собакой
10:15 | 10.07.2020
В Артемовском произошел пожар на трансформаторной подстанции
09:53 | 10.07.2020
В центре уральской столицы иномарка врезалась в столб
09:37 | 10.07.2020
Подписан проект строительства трамвайной ветки в Академический
09:18 | 10.07.2020
В Екатеринбурге 8-летнего велосипедиста сбила машина
00:19 | 10.07.2020
На свердловских водоемах продолжают ловить браконьеров
22:45 | 9.07.2020
Уголовное дело в отношении Тelegram-блогера Александра Устинова рассмотрит московский суд
21:15 | 9.07.2020
«Урал» обыграл «Динамо» на матче в Екатеринбурге
19:53 | 9.07.2020
В Екатеринбурге найден похищенный мужчина
19:19 | 9.07.2020
На остановке в Екатеринбурге загорелся автобус