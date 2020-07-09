Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 1,3%

14:01 | 10.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 47 человек проходят лечение в больницах, 10 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4282. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,2 (на 9 июля – 1,2). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте https://www.permkrai.ru/antivirus.



Из 57 новых инфицированных – 27 мужчин, 29 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 18 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 6 летальных исходов: умер 1 инфицированный COVID-19 пациент. Также умерли 5 пациентов по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 10 июля зафиксировано 89 летальных исходов от COVID-19. Еще 58 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.



В общей сложности на сегодня общее количество заболевших – 4225 человек, лечение в больнице и на дому проходят 892 человека, выздоровело 3 306 человек, 89 летальных исходов от COVID-19 и 58 случаев – не от COVID-19.



Как пояснили в министерстве здравоохранения Пермского края, особенности текущей статистики – превышение числа выздоровевших, тех, кто находится на лечении, и летальных исходов над общим количеством заболевших – связано со спецификой занесения данных в федеральный регистр. «В регистре фиксируются случаи по выздоровевшим пациентам, как с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», так и с лабораторно неподтверждённым диагнозом, но у которых были все сопутствующие признаки заболевания и которые проходили лечение в «ковидных» отделениях. Последние отражаются в общей статистике, но в перечень подтверждённых случаев не входят. Поэтому фактически сумма выздоровевших, умерших пациентов и тех, кто продолжает лечение, больше, чем заболевших с начала пандемии», - отметили в минздраве.

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