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13:15 | 10.07.2020

Алексей Колясников назначен техническим директором – главным инженером ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания»

На должность технического директора - главного инженера ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания» назначен Алексей Колясников. Ранее он трудился начальником службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».

Алексей Колясников закончил Уральский государственный университет путей сообщения по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». С 2012 по 2016 годы работал в Свердловской теплоснабжающей компании. С 2016 по 2020 годы руководил службой обеспечения эксплуатации тепловых сетей АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».

В числе основных задач Алексея Колясникова на посту технического директора – главного инженера ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания» – организация качественной подготовки тепловых сетей и оборудования к работе в осенне-зимний период, обеспечение надежного теплоснабжения потребителей города Перми и Краснокамска.

Ранее возглавлявший ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания» Вячеслав Ермаков продолжит трудиться в сфере теплосетевого хозяйства города Перми.

© «Вечерние ведомости»

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